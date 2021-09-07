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Резня в РФ: брошенная девушка искромсала своего бывшего и пыталась покончить с собой

7 сентября 2021, 10:57
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Девушка ножом нанесла парню множество ударов в грудь, а после попыталась покончить с собой.

нож
В России 19-летняя девушка попыталась убить своего 17-летнего бывшего парня / Depositphotos

В российском Татарстане 19-летняя девушка попыталась убить своего 17-летнего бывшего парня, а после предприняла попытку свести счеты с жизнью.

По данным правоохранителей, девушка пыталась убить своего бывшего парня ножом за то, что тот прекратил с ней отношения, сообщает ГТРК Татарстан.

Сейчас оба молодых человека находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Девушка призналась в преступлении. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Как уточнил отец юноши, в тот вечер его 17-летний сын вместе с девушкой приехали из Набережных Челнов к нему домой. Когда мужчина отлучился, между парой случился конфликт. Отец прибежал на крики и обнаружил сына лежащим на полу. Его девушка попыталась скрыться.

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Мужчина вызвал медиков скорой помощи. Когда девушка осознала, что сделала, она попыталась свести счеты с жизнью, однако прибывшие на место медики сумели спасти ее. Сейчас пара находится в больнице.

По информации источников, девушка работает педагогом в одной из школ Набережных Челнов.

Отмечается, что девушка ножом нанесла ему множество ударов в грудь, а после попыталась покончить с собой.

Читайте такжеРезня в Ровно: суд отпустил домой подростка, ударившего женщину ножом

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровно 15-летние братья-близнецы напали с ножом на 42-летнюю женщину, которая возвращалась домой после того, как отвела своего ребенка в детсад. Ее с непроникающими ножевыми ранениями доставили в больницу.

Насмотревшись фильмов, подростки хотели увидеть, как чувствует себя человек после нанесения ранения ножом.

По этой причине братья взяли нож, пошли на улицу и нанесли ножевые ранения проходившей мимо женщине.

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