РФ била по Украине Шахедами с территории Беларуси: Санников раскрыл детали

Территория Беларуси на сегодня подчинена военным интересам Москвы, которую РФ использует для агрессии против Украины, заявил белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.
Как рассказал он в интервью Главреду, в Беларуси большинство силовиков уже ориентируются на диктатора Владимира Путина, а не на Александра Лукашенко.
"По моей информации, "Шахеды", которые использовались для бомбардировок Киева, возможно, были запущены с территории Беларуси. В украинских медиа я не видел подробного анализа и описания того, что происходило, когда Киев подвергался обстрелу. В целом эта ситуация не сулит ничего хорошего Украине, поэтому необходимо оказывать давление, как на режим Путина, так и на режим Лукашенко", — добавил Санников.
Кто такой Андрей Санников
Андрей Олегович Санников – белорусский политический и общественный деятель, координатор общественной программы "Европейская Беларусь". Он был вынужден бежать из Беларуси и искать политического убежища в Великобритании. Он продолжает выступать за свободную и демократическую Беларусь без репрессивного режима Лукашенко, пишет Википедия.
Как известно, в ночь на 14 мая по всей Украине объявлялась воздушная тревога. В ряде областей прогремели взрывы.
В Тернополе во время воздушной тревоги раздались взрывы, произошло возгорание нежилого здания. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал.
Два человека получили травмы. Они с ожогами и осколочными ранениями находятся в больнице.
Ракетные удары РФ по Украине
Напомним, утром 9 мая российские оккупанты совершили ракетную атаку на Украину. В Киеве прогремели мощные взрывы. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работали силы ПВО.
По предварительным данным КМВА, в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Информация проверяется. Кроме того, в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.
По данным Киевской городской военной администрации, российские захватчики в ночь на вторник, 9 мая, запустили по Киеву около 15 ракет. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все вражеские цели.
В КМВА отметили, что это уже пятая воздушная атака по Киеву с начала мая.
Больше новостей: