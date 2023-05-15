РФ била по Украине Шахедами с территории Беларуси: Санников раскрыл детали

Беларусь на сегодня подчинена военным интересам РФ, рассказал Андрей Санников.

https://glavred.info/world/rf-bila-po-ukraine-shahedami-s-territorii-belarusi-sannikov-raskryl-detali-10470469.html Ссылка скопирована

Дроны-камикадзе Шахед могли запускать из Беларуси/ pixabay.com, Telegram

Территория Беларуси на сегодня подчинена военным интересам Москвы, которую РФ использует для агрессии против Украины, заявил белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

Как рассказал он в интервью Главреду, в Беларуси большинство силовиков уже ориентируются на диктатора Владимира Путина, а не на Александра Лукашенко.

"По моей информации, "Шахеды", которые использовались для бомбардировок Киева, возможно, были запущены с территории Беларуси. В украинских медиа я не видел подробного анализа и описания того, что происходило, когда Киев подвергался обстрелу. В целом эта ситуация не сулит ничего хорошего Украине, поэтому необходимо оказывать давление, как на режим Путина, так и на режим Лукашенко", — добавил Санников.

видео дня

Кто такой Андрей Санников Андрей Олегович Санников – белорусский политический и общественный деятель, координатор общественной программы "Европейская Беларусь". Он был вынужден бежать из Беларуси и искать политического убежища в Великобритании. Он продолжает выступать за свободную и демократическую Беларусь без репрессивного режима Лукашенко, пишет Википедия.

Как известно, в ночь на 14 мая по всей Украине объявлялась воздушная тревога. В ряде областей прогремели взрывы.

В Тернополе во время воздушной тревоги раздались взрывы, произошло возгорание нежилого здания. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал.

Два человека получили травмы. Они с ожогами и осколочными ранениями находятся в больнице.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, утром 9 мая российские оккупанты совершили ракетную атаку на Украину. В Киеве прогремели мощные взрывы. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работали силы ПВО.

По предварительным данным КМВА, в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Информация проверяется. Кроме того, в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.

По данным Киевской городской военной администрации, российские захватчики в ночь на вторник, 9 мая, запустили по Киеву около 15 ракет. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все вражеские цели.

В КМВА отметили, что это уже пятая воздушная атака по Киеву с начала мая.

Больше новостей: