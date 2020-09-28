РФ должна объяснить, почему было химическое оружие при отравлении Навального - Макрон

Эммануэль Макрон / УНИАН

Отравление Навального - французский президент Эммануэль Макрон утверждает, что считает отравление российского оппозиционера Алексея Навального ‒ попыткой убийства с использованием "химического оружия" запрещенного нервно-паралитического вещества из группы Новичок.

Об этом заявил в Вильнюсе во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам Макрона, Российская Федерация должна предоставить необходимые объяснения ‒ поскольку отравление Навального произошло на российской территории.

И именно от этих объяснений будут зависеть дальнейшие выводы западного сообщества по данному делу.

"Сегодня международное сообщество, Европа должны потребовать от России объяснений, и нам предстоит сделать все необходимые выводы из той информации, которую Россия предоставит или откажется предоставить", — сказал Макрон.

Кроме того, президент Франции заявил ‒ экспертиза по делу "ведется в рамках ОЗХО" и нужно дождаться ее результатов.

В свою очередь, руководитель комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон призвал Германию допустить российских врачей к совместной работе и представить свои доказательства.

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Отравление Навального - что было ранее:

20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ.

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

Политик впал в кому.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального именно таким веществом.

24 сентября журналисты со ссылкой на сотрудников западных спецслужб сообщили - попытка Владимира Путина объяснить Эммануэлю Макрону обстоятельства отравления оппозиционера Алексея Навального была настолько неубедительной, что всерьез подорвала отношения России с Европой и взбесила президента Франции.