РФ официально вышла из Минских соглашений: в Кремле заявили, что это больше не актуально

РФ официально вышла из Минских соглашений – Песков / Reuters

В России заявили, что больше не будут соблюдать Минские соглашения, так как они потеряли актуальность.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет российское агентство ТАСС.

Вопрос "Минска" больше не будет стоять на повестке дня, сказал он, и отметил, что сейчас Россия в первую очередь обеспокоена темой гарантий безопасности.

"Вопрос "Минска-2" (Минских договоренностей – ред.) больше не стоит на повестке дня, на первый план выходит тема гарантий безопасности для РФ", – заявил Дмитрий Песков.

Ранее в МИД Украины заявляли: если Россия признает оккупированные районы Донецкой и Луганской областей так называемыми "независимыми республиками", это будет означать ее выход из Минских соглашений.

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Напомним, в понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".

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