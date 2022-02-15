Станет выходом РФ из "Минска": Кулеба заявил о последствиях для Кремля в случае признания "ЛДНР"

Если Россия признает "ЛДНР" – это будет означать ее выход из "Минска" / Reuters

Если Россия признает оккупированные районы Донецкой и Луганской областей так называемыми "независимыми республиками", это будет иметь для нее последствия. Такие действия будут означать ее выход из Минских соглашений.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга. Он отметил, что позиция Украины останется неизменной.

"Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании "ЛДНР", Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми вытекающими последствиями", – заявил Кулеба.

Министр добавил, что Украина уже предупредила о своей позиции всех партнеров.

В Госдуму России уже были поданы два проекта обращения о признании "ЛДНР". Первый инициировали коммунисты, второй – внесла партия "Единая Россия".

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Ранее в Офисе президента также заявили, что признание Россией "ЛДНР" будет отказом от "Минска". Как заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, если Госдума проголосует за проекты постановлений, направленные на любое признание Москвой российских образований "ДНР" и "ЛНВ" на оккупированном Донбассе, ситуация будет сигнализировать о фактичесом отказе российского государства от Минских соглашений.

Также ранее Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев готов к выполнению Минских соглашений однако реализации договоренностей не будет, если Россия продолжит придерживаться их запуска в интересах Москвы. Прямой диалог с оккупационными администрациями "ЛДНР" исключен, и это является принципиальной позицией Украины, отметил глава украинского МИД.

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