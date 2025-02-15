РФ начала выводить из Сирии суда, наполненные боеприпасами: что на самом деле происходит

Россия начала выводить свои военные активы из Сирии после свержения режима президента Башара Асада.

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Путин выводит из Сирии суда с оружием / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

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Россия начала выводить свои военные активы из Сирии

Сможет ли РФ поддерживать режим Асада

В субботу, 15 февраля, министерство обороны Великобритании зафиксировало перемещение через Ла-Манш шести российских военных и торговых кораблей, которые перевозили боеприпасы, использовавшиеся в Сирии.

Согласно заявлению британского оборонного ведомства, эти корабли, которых сопровождали Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы, выходили из Сирии, информирует Reuters.

видео дня

В министерстве заявили, что Россия начала выводить свои военные активы из Сирии после свержения режима президента Башара Асада, назвав это "ударом по амбициям Москвы на Ближнем Востоке".

"Эти корабли отступали из Сирии после того, как Путин оставил своего союзника Асада, но они все еще были вооружены и полны боеприпасов, - заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. - Это свидетельствует о том, что Россия ослаблена, но остается угрозой".

Британское министерство обороны также отметило, что вывод боеприпасов из Сирии подтверждает, что сосредоточение России на войне в Украине негативно сказывается на ее способности поддерживать режим Асада.

Новости Сирии

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стало известно, что Путин может потерять военные базы в Сирии. Москва теряет надежду сохранить две военные базы в Сирии, которые позволяли ей влиять на Ближнем Востоке и в Африке. Переговоры с новым сирийским правительством зашли в тупик.

У кораблей РФ возникли серьезные проблемы у берегов Сирии. Стало известно, что у российского корабля у берегов Сирии зафиксирована утечка горючего из баков. Кроме того, новые сирийские власти запрещают вход российских кораблей в порт Тартус.

Также в ГУР узнали о больших проблемах РФ в Сирии. В Сирии после свержения режима Башара Асада сотни российских военных не могут эвакуироваться из-за опасений, что их накроют огнем по дороге из провинции Хомс к авиабазе в Хмеймиме.

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