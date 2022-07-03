"РФ уничтожает украинцев на своей территории": детали гибели семьи из-под Харькова

Взрывы в Белгороде / t.me/lentachold

Стали известны подробности гибели семьи украинцев из Харьковской области в Белгороде в результате взрывов российских ракет.

Как рассказал глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко у себя в Facebook, трагедия была спровоцирована "действиями, вызванными российскими военнослужащими".

По его информации, в ночь на воскресенье в российском городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки.

"Эта информация поступила к нам от вынужденных переселенцев. Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов были вынуждены бежать от войны через Россию в страны Европы любыми доступными путями. К сожалению, как видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории", - пишет Задоренко.

В свою очередь в Сети обратили внимание на то, что в жилых домах в Белгороде люди заметили застрявший двигатель от российского комплекса "Панцирь-С", которых нет на вооружении Украины.

Ранее сообщалось о том, что в РФ после взрыва на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ростовской области начался пожар, который все-таки удалось потушить.

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