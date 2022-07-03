"РФ уничтожает украинцев на своей территории": детали гибели семьи из-под Харькова

В ночь на воскресенье в российском городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки.
Стали известны подробности гибели семьи украинцев из Харьковской области в Белгороде в результате взрывов российских ракет.
Как рассказал глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко у себя в Facebook, трагедия была спровоцирована "действиями, вызванными российскими военнослужащими".
По его информации, в ночь на воскресенье в российском городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки.
"Эта информация поступила к нам от вынужденных переселенцев. Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов были вынуждены бежать от войны через Россию в страны Европы любыми доступными путями. К сожалению, как видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории", - пишет Задоренко.
В свою очередь в Сети обратили внимание на то, что в жилых домах в Белгороде люди заметили застрявший двигатель от российского комплекса "Панцирь-С", которых нет на вооружении Украины.
Ранее сообщалось о том, что в РФ после взрыва на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ростовской области начался пожар, который все-таки удалось потушить.
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