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РФ в Украине побеждает НАТО: Кремль насмешил нелепой методичкой для СМИ

31 декабря 2022, 08:54
С 2014 года западные страны якобы собирались "разделить и покорить русский народ", утверждают в Кремле.
Путин, телевизор
В РФ СМИ получили новую методичку из Кремля / BBC Ukraine

Президент РФ Владимир Путин, развязывая войну, якобы спасал Россию от нападения НАТО и Украины.

Об этом идет речь в методичке, которую Кремль разослал российским СМИ с рекомендациями, как именно следует подводить итоги года, что можно писать и на чем акцентировать внимание, пишет Медуза.

Также там говорится, что с 2014 года западные страны якобы собирались "разделить и покорить русский народ".

"Спецоперация" там названа успешной, доказательством тому предлагается приводить тот факт, что Россия "приросла землями", которые в действительности оккупировала.

При этом методичка противоречит сама себе. Например, СМИ рекомендуется писать, что процесс "демилитаризации и денацификации" Украины идет успешно, при этом тут же заявлено, что воюет Россия не с Украиной, а с НАТО — "мощнейшей военной машиной в истории человечества", которая "не сломила русскую армию".

"НАТО — это враг совершенно другого масштаба и уровня, нежели киевский режим. Если бы не Запад, Украина давно была бы демилитаризована и приняла условия России. Быстрых побед никто не ждет — время работает на Россию. В СВО ситуация находится под контролем: затишье на фронте связано с перегруппировкой сил и необходимостью обучить мобилизованных", — говорится в методичке.

Добавим, что в документе также заявляется, что на самом деле Запад поставляет Украине все меньше техники, что противоречит пункту про "мощнейшую военную машину" НАТО.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.

Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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