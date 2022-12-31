РФ в Украине побеждает НАТО: Кремль насмешил нелепой методичкой для СМИ

Президент РФ Владимир Путин, развязывая войну, якобы спасал Россию от нападения НАТО и Украины.
Об этом идет речь в методичке, которую Кремль разослал российским СМИ с рекомендациями, как именно следует подводить итоги года, что можно писать и на чем акцентировать внимание, пишет Медуза.
Также там говорится, что с 2014 года западные страны якобы собирались "разделить и покорить русский народ".
"Спецоперация" там названа успешной, доказательством тому предлагается приводить тот факт, что Россия "приросла землями", которые в действительности оккупировала.
При этом методичка противоречит сама себе. Например, СМИ рекомендуется писать, что процесс "демилитаризации и денацификации" Украины идет успешно, при этом тут же заявлено, что воюет Россия не с Украиной, а с НАТО — "мощнейшей военной машиной в истории человечества", которая "не сломила русскую армию".
"НАТО — это враг совершенно другого масштаба и уровня, нежели киевский режим. Если бы не Запад, Украина давно была бы демилитаризована и приняла условия России. Быстрых побед никто не ждет — время работает на Россию. В СВО ситуация находится под контролем: затишье на фронте связано с перегруппировкой сил и необходимостью обучить мобилизованных", — говорится в методичке.
Добавим, что в документе также заявляется, что на самом деле Запад поставляет Украине все меньше техники, что противоречит пункту про "мощнейшую военную машину" НАТО.
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.
Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.
Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.
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