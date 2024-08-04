Россия должна стать республикой: какую роль сыграют обменянные россияне - эксперт

У российской оппозиции разное отношение к силовому сопротивлению режиму Путина, отметила Ольга Курносова.

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Чего ждать от освобожденных в рамках обмена между РФ и США россиян? / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео

У российских оппозиционеров, которые были выпущены Россией на свободу в результате крупного обмена заключенными, нет выраженного лидера из-за угрозы преследования со стороны России. В то же время пока непонятно, как они будут противостоять режиму Путина, поделилась в интервью Главреду политический аналитик, главный редактор портала After Еmpire Ольга Курносова.

Эксперт отметила, что в российской оппозиции в целом разное отношение к силовому сопротивлению режиму Путина. Хотя сама же Курносова "за" такой вариант.

"Я надеюсь, что те ребята (многих из них я знаю лично и поздравляю со свободой) тоже включатся в эту работу по поддержке и развитию, рекрутингу в силовые подразделения и подготовки будущих изменений в России", - сказала Курносова. видео дня

По ее мнению, в данном контексте необходимо говорить о создании сетевых структур, в том числе внутри России, работа по подготовке общественного мнения и видения, как должна быть устроена будущая Россия.

"На мой взгляд, это (Россия, Главред) должна быть парламентская республика и Федерация с возможностью выхода территорий. Хотя бы такие вещи должны быть обсуждены и должны стать неким консенсусом среди различных частей оппозиции", - высказался Курносова.

Кто такая Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

Обмен заключенными между США и РФ - главное

Как писал Главред, 1 августа между РФ и США состоялся большой обмен заключенными. В списках были 24 человека, среди которых - российский убийца Вадим Красиков и арестованный российскими властями так называемый оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

В то же время в рамках договоренности в США вернулись заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Уилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева. Россия же получила восемь человек, большинство – подозреваемые или осужденные из-за связей с российской разведкой.

В Украине с тревогой восприняли новости об обмене заложниками между Россией и западными странами ввиду боязни возможности тайных переговоров без участия Украины, писала газета The Wall Street Journal.

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