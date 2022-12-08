Россия готовится к поражению в войне с Украиной, одним из новых лидеров видят Пригожина – ГУР

Мобилизация в стране-агрессоре РФ не прекращается, есть признаки подготовки новых, более мощных волн, сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Одна из башен Кремля видит Пригожина одним из лидеров в России после поражения в войне - ГУР / Коллаж 93-я ОМБР, УНИАН, скриншот соцсети

Оккупант Россия готовится к поражению на войне против Украины. Одна из башен Кремля уже рассматривает главу ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в качестве одного из российских лидеров послевоенного времени. Однако Москва не прекращает мобилизацию, в том числе и на оккупированных территориях, и, вероятно, готовится к более мощным ее волнам. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире Апострофа он рассказал о том, что сейчас наблюдается четкая деградация российских военных в плане инфраструктуры и управления. Особенно это заметно в ситуации, когда происходят удары по военным аэродромам, на которых базируются стратегические бомбардировщики.

По словам представителя ГУР, в России идет борьба ультраконсервативных групп относительно того, кто будет большим имперцем. В частности, одна из так называемых башен Кремля уже рассматривает руководителя ЧВК Вагнера Пригожина в качестве одного из лидеров государства поствоенного времени.

Также Россия не прекращает мобилизацию войска. Ряд признаков указывает на подготовку более мощных волн и систем учета. Оккупанты работают над призывом, в том числе, и несовершеннолетних граждан Украины с оккупированных территорий.

"Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав заграницу. Эта война коснется каждого в России, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся", - подчеркнул Андрей Юсов.

Война России против Украины

Издание Financial Times ранее опубликовало материал, в котором речь шла о том, что интересы Запада и Украины в вопросе "переговоров с Россией" могут разойтись.

В частности, западный мир опасается применения Москвой ядерного оружия в случае попытки украинской армии освободить Крым военным путем. При этом журналисты привели цитату президента Владимира Зеленского, который подчеркнул, что диалога с агрессором быть не должно.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что миру с Путиным говорить больше не о чем.

Российский директор потерял политические перспективы в своей стране. Единственный шанс России не развалиться – сменить элиты.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что директор РФ Путин проиграл на войне против Украины по всем направлениям. Однако предстоит еще много боев. Зимой как у ВСУ, так и у оккупантов РФ, появится возможность для проведения контрнаступательных операций.

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