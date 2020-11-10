Россия отправила в Нагорный Карабах уже 20 самолётов с миротворцами

Россия отправила в Нагорный Карабах миротворцев / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали документ о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Перемирие вступило в силу в полночь 10 ноября. Согласного договорённостям, Россия уже отправила в регион 20 самолетов ИЛ-76 с миротворцами.

Самолеты доставят в Нагорный Карабах личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны России.

Ранее в Армении уже приземлился самолет с офицерами командования российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Российский военно-транспортный самолет ИЛ-76 приземлился в аэропорту Эребуни.

Отметим, в миротворческой операции в Нагорном Карабахе задействована единственная в российской армии бригада миротворцев. Она создана на базе Ульяновской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск.

Согласно договоренностям Путина, Пашиняна и Алиева, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Договор о прекращении войны в Карабахе – о чем сообщалось ранее: