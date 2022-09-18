Россия отправляет огромное количество ракет из Санкт-Петербурга в сторону Украины - Yle

Ракеты РФ / Yle, mil.ru

Из российского Санкт-Петербурга в сторону Украины перемещается большое количество зенитных ракет РФ.

Как пишет Yle, из города могло быть вывезено оборудование к зенитно-ракетной системы С-300.

Спутниковые изображения, полученные Yle, показывают, что мобильные огневые платформы и ракеты исчезли с базы на Карельском перешейке недалеко от Санкт-Петербурга.

При этом о перемещении оборудования ранее публично не сообщалось ни в России, ни в западных странах.

Отмечается, что Санкт-Петербург долгое время был окружен защитным кольцом из 14 зенитно-ракетных баз. Сейчас несколько из них пустуют.

"Согласно снимкам, четыре зенитных базы остались без оборудования", - сказал военный эксперт майор в отставке Марко Эклунд.

По его словам, перемещение техники вряд ли существенно ослабило противовоздушную оборону Санкт-Петербурга, поскольку изъятое вооружение является самым старым, поэтому оно может больше не понадобиться России для оборонных целей. На войне в Украине РФ использует даже старые зенитные ракеты из-за нехватки современного высокоточного оружия.

Вероятно, россияне вывезли из Санкт-Петербурга оборудование в старую зенитно-ракетную систему С-300.

На одной из баз разряжено две батареи. Так, были сняты все 12 ракетных платформ.

Снимки показывают, что около 25 контейнеров с ракетами, которые, возможно, содержали 100 ракет, были изъяты из одной из оставшихся двух батарей.

На еще одной базе исчезли не только контейнеры с ракетами, но и ряд транспортных средств, которые годами стояли под открытым небом. Возможно, в ракетных контейнерах с площадки было вывезено до 120 ракет.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление, согласно которому Украина не собирается идти на уступки России по территориям. Киев опасается, что в таком случае война будет перенесена на будущее. Поэтому Украина намерена полностью восстановить свою территориальную целостность.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что началась четвертая фаза войны России против Украины. Этап может продлиться 2-3 месяца до зимы.

По его словам, продвижения войск не ожидается, однако стороны будут наносить удары по позициям друг друга.

В ГУР Минобороны считают осень определяющим периодом на войне. В сентябре-октябре может случиться активизация боевых действий. В ноябре интенсивность боев должна снизиться. Весной следующего года возможна новая острая фаза войны в Украине.

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