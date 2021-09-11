Россия поглощает Беларусь, но Лукашенко не сдается: Кулеба раскрыл план сопротивления Путину

Лукашенко научился играть с Россией и будет торговаться с Кремлем – Кулеба / Reuters

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко окажет сопротивление России в ситуации с выполнением совместных программ по Союзному государству. Интеграция затянется на несколько лет, в течение которых он будет торговаться с Москвой за определенные преференции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в ситуации с интеграцией России и Беларуси Лукашенко ничего не решает. Однако процесс поглощения Москвой Минска может затянуться на определенное время. Около двух лет понадобится для приведения в соответствие законодательства, и еще пять лет нужно для того, чтобы программы были полностью реализованы.Читайте такжеУказ Путина и поглощение Россией Беларуси: в Слуге народа предупредили об ударе Лукашенко по Украине

"Александр Лукашенко делает вид, что он управляет ситуацией, и он решает глубину интеграции. На самом деле глубину интеграции Беларуси решает Владимир Путин. Вопрос в другом: что за эти годы Александр Лукашенко научился играть с Россией, и даже те договоренности, которые сейчас были достигнуты… Мы посчитали: я думаю, что минимум 2 года нужно будет, чтобы гармонизировать законодательство, и 5 лет - чтобы полностью развернуть имплементацию, выполнение всех этих совместных программ", - считает Кулеба.

Также он добавил, что в ходе этих событий глава Беларуси будет оказывать сопротивление, торгуясь с Москвой за ряд преференций.

"На каждом этапе Лукашенко будет сопротивляться, пытаясь выторговать себе дополнительные условия", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Присоединение Беларуси к России

Российский политик, оппозиционер Леонид Гозман утверждал, что в Кремле рассматривают 2 варианта по Беларуси. Первый состоит в назначении Александра Лукашенко на какую-либо должность в Союзном государстве. Второй – продолжение правления Лукашенко в РБ, но уже в условиях де-факто аннексии государства Россией.

Бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков считает, что Владимир Путин планирует править российским государством еще 12 лет. Чтобы остаться еще на два срока, он интересуется сценарием присоединения Беларуси к России.

9 сентября Лукашенко заявил, что Москва и Минск намерены утвердить 28 программ по сотрудничеству в рамках Союзного государства. Договоренности должны быть подписаны в конце октября.