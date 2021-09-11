УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия поглощает Беларусь, но Лукашенко не сдается: Кулеба раскрыл план сопротивления Путину

11 сентября 2021, 05:28
Прослушать новость
Остановить

Интеграция России и Беларуси может затянуться на несколько лет, считает Дмитрий Кулеба.

Путин Лукашенко
Лукашенко научился играть с Россией и будет торговаться с Кремлем – Кулеба / Reuters

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко окажет сопротивление России в ситуации с выполнением совместных программ по Союзному государству. Интеграция затянется на несколько лет, в течение которых он будет торговаться с Москвой за определенные преференции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в ситуации с интеграцией России и Беларуси Лукашенко ничего не решает. Однако процесс поглощения Москвой Минска может затянуться на определенное время. Около двух лет понадобится для приведения в соответствие законодательства, и еще пять лет нужно для того, чтобы программы были полностью реализованы.Читайте такжеУказ Путина и поглощение Россией Беларуси: в Слуге народа предупредили об ударе Лукашенко по Украине

"Александр Лукашенко делает вид, что он управляет ситуацией, и он решает глубину интеграции. На самом деле глубину интеграции Беларуси решает Владимир Путин. Вопрос в другом: что за эти годы Александр Лукашенко научился играть с Россией, и даже те договоренности, которые сейчас были достигнуты… Мы посчитали: я думаю, что минимум 2 года нужно будет, чтобы гармонизировать законодательство, и 5 лет - чтобы полностью развернуть имплементацию, выполнение всех этих совместных программ", - считает Кулеба.

Также он добавил, что в ходе этих событий глава Беларуси будет оказывать сопротивление, торгуясь с Москвой за ряд преференций.

"На каждом этапе Лукашенко будет сопротивляться, пытаясь выторговать себе дополнительные условия", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Реклама

Присоединение Беларуси к России

Российский политик, оппозиционер Леонид Гозман утверждал, что в Кремле рассматривают 2 варианта по Беларуси. Первый состоит в назначении Александра Лукашенко на какую-либо должность в Союзном государстве. Второй – продолжение правления Лукашенко в РБ, но уже в условиях де-факто аннексии государства Россией.

Бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков считает, что Владимир Путин планирует править российским государством еще 12 лет. Чтобы остаться еще на два срока, он интересуется сценарием присоединения Беларуси к России.

9 сентября Лукашенко заявил, что Москва и Минск намерены утвердить 28 программ по сотрудничеству в рамках Союзного государства. Договоренности должны быть подписаны в конце октября.

viber
новости России Александр Лукашенко Союзное государство новости Украины новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Россия поглощает Беларусь, но Лукашенко не сдается: Кулеба раскрыл план сопротивления Путину». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Настя Каменских подразнила поклонников соблазнительной грудью перед купаниемНастя Каменских подразнила поклонников соблазнительной грудью перед купанием В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы в стиле жестких 90-х и ироничных 70-хВ моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы в стиле жестких 90-х и ироничных 70-х День Натальи 2021: душевные поздравления и милые открытки в день ангелаДень Натальи 2021: душевные поздравления и милые открытки в день ангела Ведущая Нового канала покорила красотой на откровенном фото в бикиниВедущая Нового канала покорила красотой на откровенном фото в бикини Данилов сделал громкое заявление об освобождении Донецка и ЛуганскаДанилов сделал громкое заявление об освобождении Донецка и Луганска

Последние новости

05:28

Россия поглощает Беларусь, но Лукашенко не сдается: Кулеба раскрыл план сопротивления Путину

05:02

Соня Таюрская топлес засветила грудь на провокационном фото

04:46

Усекновение главы Иоанна Крестителя – открытки и душевные пожелания

04:24

Спастись от COVID-19: Комаровский дал простой совет и предупредил о "суперраспространителе" Видео

03:50

После 6-ти вечера есть можно и нужно: диетолог рассказал, чем ужинать без вреда для фигуры

Реклама
03:33

Лунный гороскоп на неделю 13-19 сентября: люди из прошлого, конфликты или знаковые события Видео

03:15

Зима нагрянет в октябре: украинцев предупредили о первом снеге и резком похолодании Видео

02:37

Диетолог ответила, могут ли продукты продлить жизнь

02:15

Кайя Гербер разделась и поразила фантазию юным телом в рекламе белья

01:55

21 миллион евро на презервативы: власти Франции будут задаривать девушек бесплатными контрацептивами

01:34

"Самая эффективная реклама": грузинский политик разместил предвыборную агитацию на пикантном сайте

01:15

Пышные кексы буквально за 5 минут: рецепт диетического десерта на скорую руку

00:51

Во время визита Зеленского в Нью-Йорк будет пик агрессии России – политолог

00:19

Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: плохие новости, охлаждение чувств или успех

00:04

Мама наругала за невыученный урок: под Киевом 8-летний мальчик сбежал из дома Видео

10 сентября, пятница
23:54

Венедиктова назвала дату наказания виновных в трагедии с МН17 на Донбассе Видео

23:40

Мощная помощь Украине от США: в Госдепе объявили о готовности к участию в переговорах по Донбассу

22:50

США не оставят Украину в битве с РФ: Кулеба назвал сценарии участия Вашингтона в диалоге по Донбассу

22:40

Скончался известный украинский футболист: ему было 27 лет

22:23

Подача газа без разрешения обернется ударом по СП-2: Германия поставила условие проекту Газпрома Видео

Реклама
21:59

У Разумкова снова коронавирус: как себя чувствует спикер украинского парламента

21:30

Бабье лето сменится морозами и настоящим снегом: синоптики рассказали о погоде в Украине осенью

21:29

"Украинцы нам братский народ": Лавров заявил о готовности России возобновить отношения с Украиной

21:13

С туалетной бумагой и вареньем: россиянин проснулся в гробу - видео Видео

19:51

Стало известно, от какого препарата скончался маленький Никита в Днепре: укол сделала мама-фармацевт Видео

19:35

"Скоро число инфицированных коронавирусом украинцев будет 10 тысяч в сутки": иммунолог дал прогноз Видео

19:25

Непростой удар башкой об камушек, или "джампинг" по-кремлёвски мнение

19:20

Без очередей и задержек на границе: на Закарпатье запустят электронную систему пропуска в ЕС Видео

19:18

Названы съедобные масла, которые продлевают жизнь Видео

19:03

Четыре признака тромбов: на что срочно обратить внимание Видео

18:59

"Иисус-Plaza": киевлян удивили новым жилым комплексом, где между небоскребов стоит храм

18:54

ДТП под Киевом: наехавшая на ребенка пообещала пострадавшей новые кроссовки и исчезла Видео

18:47

Как отличить съедобные грибы от несъедобных: ядовитые грибы, первая помощь при отравлении грибами

18:37

Рак почки: назван менее известный предупреждающий признак болезни Видео

18:33

"Стали "наркоманами" за рулем": Арахамия заподозрил Авакова в резонансных делах против "слуг народа" Видео

18:03

Что нужно кушать, чтобы "омолодить" организм - ответ специалиста

17:55

То, как вы принимаете душ, может травмировать ваше сердце и мозг Видео

17:50

Экологическая модернизация: на меткомбинате Ильича достроили установки за $20 миллионов

17:50

Кадры не оставят равнодушным: Секретная служба США обнародовала архивные фото теракта 11 сентября Фото

17:49

"Страны должны делиться вакциной": в ВОЗ рассказали, что поможет человечеству победить коронавирус Видео

Реклама
17:45

О чем говорят брови: эти "подсказки" помогут понять женщину с первого взгляда Видео

17:40

Плесень, "убитая" мебель и антисанитария на кухне: как Одесские студенты заселялись в общежития Видео

17:37

12-летнего ребенка с ножевым ранением увезли в больницу прямо со школы на Киевщине: что произошло

17:33

Контрудар Украины и провокации на Донбассе: ВСУ решительно отреагируют на учения Запад-2021

17:29

Рада запретила в украинской рекламе сексизм: появились крупные штрафы

17:25

Шевченко: За 7 месяцев 2021 года выдано более 4,4 млрд грн ипотечных кредитов

17:22

Ксения Мишина устроила горячие танцы на столе на съемках шоу Україна має талант Видео

17:04

Устрицы: зачем их есть и как готовить Видео

16:57

В Швеции новоиспеченным родителям не разрешили назвать сына Владимир Путин

16:51

"Упадет за несколько секунд": Трамп пофантазировал о своем боксерском поединке с Байденом Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять