Россия закрыла доступ инспекторам из США на свои ядерные объекты: в чем причина

РФ закрыла США доступ до ядерных объектов / pixabay

Россия разразилась очередным "решительным" решением - страна-агрессор приостановила инспекцию своих ядерных объектов специалистами из США. Это було предусмотрено Договором о сокращении наступательных вооружений между странами, сообщает официальный сайт МИД России.

Известно, что сегодня Россия сообщила американцам о закрытии доступа к инспекции ядерных объектов. В МИД объяснили такое решение тем, что Вашингтон хочет перезапуска инспекционной деятельности, на условиях, которые якобы "создают для Соединенных Штатов преимущества и не учитывают реалии".

"Они (новые условия США - ред.) фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", - рассказали в МИД РФ.

В ведомстве пожаловались, что из-за санкций США "самолеты России не могут доставить инспекторов на территорию США, поскольку для них закрыто воздушное пространство". В ведомстве страны-агрессора добавили, что аналогичных ограничений в сторону американских инспекторов не утверждали.

Известно, что Россия и США еще в январе 2022 года продлили действие Договора о сокращении наступательных вооружений между странами до 2026 года. Документ предусматривает взаимный контроль над постепенным уменьшением количества ядерного оружия в арсенале стран.

Санкции против России

Напомним, ранее на сайте американского Минфина появилось сообщение о том, что власти США увеличил санкционные ограничения на лиц из окружения Путина, русских чиновников и спикера русского МИД Марии Захаровой.

Также под дополнительные санкции попал человек, которого СМИ называют "кошельком" и кумом диктатора Путина - Сергей Ролдугин.

"Новые санкции коснутся связанной с Кремлем брокерской компании по продаже яхт, нескольких известных представителей власти РФ и близкого соратника Путина, финансового руководителя Сергея Ролдугина, который занимается оффшорными активами президента Путина", ‒ заявили чиновники Минфина.

До того власти Великобритании запустили новый пакет санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина. В ограничительном списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", а также его бывшая супруга Людмила. Кроме того, в списке оказались другие лица-родственники главы РФ.

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