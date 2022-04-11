Россияне-агрессоры готовятся к партизанской войне на территории РФ - украинская разведка

Россияне-агрессоры готовятся к партизанской войне на территории РФ / Vm.ru

Агрессоры-россияне готовятся к партизанской войне на своей территории. Об этом сообщает Главное управление разведки украинского Минобороны в Facebook.

Сообщается, что Минтранспорта РФ обязывает всех обеспечить взаимодействие российской железнодорожной дороги ‒ совместно с МВД и ФСБ.

"Повышенные меры безопасности связаны с угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, которые располагаются на границах Ростовской области и Краснодарского края. Впервые контрдиверсионные меры на российской железной дороге были введены с началом агрессии против Украины на короткий срок с расчетом на скорый блицкриг. После провала первоначального плана их действие регулярно продолжают и усиливают", – говорится в сообщении.

Как говорят в ГУР, серьезное повышение готовности связано, в частности, связано с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной ‒ для того, чтобы усложнить доставку подкрепления в зону боевых действий.

"Недавние же взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах РФ. Этим положено начало партизанской войне и перенесение боевых действий на территорию РФ", ‒ говорится в тексте.

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Напомним, в приграничном с Украиной российском городе Белгород образовательные учреждения города оказались заминированы: на место выехали спецслужбы, они проверят здания. В Белгороде 6 апреля эвакуировали образовательные учреждения.

Здания проверили спецслужбы. Учеников и сотрудников перевели в безопасное место.

До того, 1 апреля, в Белгороде вспыхнул пожар на местной нефтебазе. Из-за этого у местных жителей началась паника. Российская сторона придерживается версии о том, что нефтебазу якобы "атаковали украинские военные на вертолетах".