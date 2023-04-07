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Россияне могли портить истребители МиГ-29 перед их передачей ВСУ - министр обороны Словакии

Дмитрий Видоменко
7 апреля 2023, 13:50 обновлено 7 апреля, 13:56
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В Словакии россияне могли намеренно вредить истребители МиГ-29 для Украины прямо на авиабазе Сляч, сказал словацкий министр обороны.
Флаги Украины Словакии, Миг-29
Флаги Украины и Словакии, а также истребитель Миг-29 / коллаж фото УНИАН

В Словакии технические специалисты из страны-агрессора России, которые до 2022 года работали на местной авиабазе Сляч, могли намеренно повреждать истребители МиГ-29 производства СССР. С таким заявлением выступил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает портал Euroactiv.

Он говорит, что словацкая армия не использовала эти самолеты с августа прошлого года. И именно их передали Украине в марте 2023 года. Министр рассказал, что в двигателях истребителей были запчасти, к которым имели доступ и словацкие специалисты, и специалисты из страны-агрессора РФ. Причем дефекты были обнаружены только в тех частях, к которым имели доступ россияне.

"Они умели летать, но это не значит, что они могли воевать. Украинцы приехали в Словакию за неделю до их отлета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", — сказал Надь.

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По его словам, полиция расследовала подозрения по поводу вероятных неисправностей из-за действий россиян, но не доказала этого. Однако минобороны Словакии потеряло доверие к российским техникам в Сляче, потому что проблемы продолжали появляться на тех деталях, к которым могли получить доступ только они.

Один из бывших пилотов словацкой армии генерал-лейтенант Любомир Свобода в интервью порталу Dennik N также предположил, что россияне намеренно повредили самолеты. Он рассказал ‒ когда словацкие офицеры забрали у них двигатель, то вместо положенных 350 часов он нормально отработал только 70 часов.

Истребители для Украины

Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов. Для использования военной техники требуется многоуровневая подготовка, и американцы уже обучают украинских военных применять зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Это – на усмотрение государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это ее законное решение", - сказал Кирби.

Как отметил военный летчик-инструктор Роман Свитан, западные союзники подходят к консенсусу в вопросе передачи Украине истребителей F-16.Он подчеркнул, что у западных партнеров видно понимание потребностей Украины и понимание использования этих самолетов инженерно-техническим и летным составом ВСУ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Как считает чиновник, также Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.

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