Россияне в панике бегут из Ростова-на-Дону: на вокзалах не хватает билетов

Покупка билетов в Ростове на поезда по некоторым направлениям может быть проблематичной из-за роста спроса, пишут росСМИ.

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Россияне в панике бегут из Ростова-на-Дону / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Жители Ростова-на-Дону, российского города, захваченного наемниками из частной военной компании "Вагнер", массово покидают свои дома. На железнодорожном пригородном вокзале тысячи людей выстроились в очереди, чтобы приобрести хоть какой-то билет на поезд.

Видео с толпой людей обнародовало российское издание "КоммерсантЪ" в Telegram. Отмечается, что люди готовы выехать на любом поезде, чтобы покинуть город.

При этом местные власти заявили, что автовокзал Ростова работает в штатном режиме.

видео дня

"Остановлена продажа билетов на направления, по которым временно перекрыто движение", - говорится в сообщении.

Россияне в панике бегут из Ростова-на-Дону / скриншот

В то же время пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на "Российскую железную дорогу" уверяет, что "обстановка на вокзале Ростова-на-Дону спокойная". Также издание отмечает, что покупка билетов в Ростове на поезда по некоторым направлениям может быть проблематичной из-за роста спроса.

Военный мятеж Пригожина в РФ

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Пригожин рассказал, что боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Недавно стало известно, что боевики ЧВК Вагнер вышли к окраинам Борисоглебска Воронежской области. В городе находится склад с ядерным оружием, который собирается захватить бандформирование Евгения Пригожина. У кадровых российских оккупантов нет сил, чтобы удержать ядерный состав. Об этом рассказали в военном партизанском движении Атеш.

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