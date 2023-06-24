Россияне в панике бегут из Ростова-на-Дону: на вокзалах не хватает билетов

Жители Ростова-на-Дону, российского города, захваченного наемниками из частной военной компании "Вагнер", массово покидают свои дома. На железнодорожном пригородном вокзале тысячи людей выстроились в очереди, чтобы приобрести хоть какой-то билет на поезд.
Видео с толпой людей обнародовало российское издание "КоммерсантЪ" в Telegram. Отмечается, что люди готовы выехать на любом поезде, чтобы покинуть город.
При этом местные власти заявили, что автовокзал Ростова работает в штатном режиме.
"Остановлена продажа билетов на направления, по которым временно перекрыто движение", - говорится в сообщении.
В то же время пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на "Российскую железную дорогу" уверяет, что "обстановка на вокзале Ростова-на-Дону спокойная". Также издание отмечает, что покупка билетов в Ростове на поезда по некоторым направлениям может быть проблематичной из-за роста спроса.
Военный мятеж Пригожина в РФ
23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".
Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.
Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Пригожин рассказал, что боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.
Недавно стало известно, что боевики ЧВК Вагнер вышли к окраинам Борисоглебска Воронежской области. В городе находится склад с ядерным оружием, который собирается захватить бандформирование Евгения Пригожина. У кадровых российских оккупантов нет сил, чтобы удержать ядерный состав. Об этом рассказали в военном партизанском движении Атеш.
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