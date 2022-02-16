Российские истребители трижды опасно приблизились к самолетам ВМС США / wikimedia.org User Rulexip

Самолеты США и России пролетели в опасной близости друг от друга несколько раз на прошлой неделе, это произошло над Средиземным морем, сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников издания в Пентагоне, инциденты произошли в международном воздушном пространстве 11 и 12 февраля.

Издание сообщает, что три российских истребителя Су-35 пересекли траекторию полета трех американских самолетов-разведчиков P-8A. В один момент самолеты двух стран оказались на расстоянии 5 футов (1,5 метрах - ред.) друг от друга.

Пентагон оценил два инцидента как небезопасные, а третий - как непрофессиональный.

"Мы передали через дипломатические каналы нашу обеспокоенность российским официальным лицам. Никто не пострадал, но подобные взаимодействия могли бы привести к неверным оценкам и ошибкам, что привели бы к опасным результатам", - заявил капитан ВМС США Майк Кафка.

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Отмечается, что это первые подобные инциденты с участием самолетов США и России с 2020 года. Тогда американская сторона сообщала, что два Су-35 совершили небезопасный перехват патрульного самолета P-8A Poseidon.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

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