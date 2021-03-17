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Российский аналитик рассказал, как Путин относится к Зеленскому

17 марта 2021, 20:40
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Для Путина глава Украины – не политик, утверждает эксперт.

Аналитик поделился, что Путин считает Зеленского слабым мальчиком
Владимир Путин считает Владимира Зеленского "слабым мальчиком", поделился аналитик / Reuters

Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей заявил, что президент РФ Владимир Путин крайне пренебрежительно относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Глава России не считает Зеленского политиком, рассказал эксперт Апострофу.

По словам собеседника, для Путина Зеленский – "слабый мальчик".

"…Крайне пренебрежительно к нему (к Зеленскому – Ред.) относится... Крайне пренебрежительно…. Тем более сейчас Зеленский явно находится под влиянием США, что не может не раздражать Путина…", – сказал эксперт.

Напомним, в июне 2019 года Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский – талантливый человек, и его выступления в Клубе веселых и находчивых были смешными.

Зеленский был капитаном украинской команды КВН, она называлась 95 квартал.

  • Справка. Владимир Зеленский весной 2019 года победил на президентских выборах в Украине, его инаугурация прошла 20 мая.
  • Владимир Путин руководит Россией более 20 лет – его впервые избрали президентом 26 марта 2000-го.
  • Зеленский и Путин встречались в Париже 9 декабря 2019 года во время саммита стран "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция и Германия) для урегулирования конфликта на украинской территории.
Владимир Зеленский Владимир Путин Валерий Соловей
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