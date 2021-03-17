Российский аналитик рассказал, как Путин относится к Зеленскому

Владимир Путин считает Владимира Зеленского "слабым мальчиком", поделился аналитик / Reuters

Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей заявил, что президент РФ Владимир Путин крайне пренебрежительно относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Глава России не считает Зеленского политиком, рассказал эксперт Апострофу.

По словам собеседника, для Путина Зеленский – "слабый мальчик".

"…Крайне пренебрежительно к нему (к Зеленскому – Ред.) относится... Крайне пренебрежительно…. Тем более сейчас Зеленский явно находится под влиянием США, что не может не раздражать Путина…", – сказал эксперт.

Напомним, в июне 2019 года Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский – талантливый человек, и его выступления в Клубе веселых и находчивых были смешными.

Зеленский был капитаном украинской команды КВН, она называлась 95 квартал.