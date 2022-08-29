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Просить о перемирии не собирается: политолог объяснил, как долго Путин готов воевать против Украины

29 августа 2022, 07:10

Путин ведет войну за свое существование. Главная цель – нарисовать победу, потому что если это сделать не удастся, его сожрут свои же, считает Дмитрий Орешкин.

Владимир Путин, Дмитрий Орешкин
У Путина есть намерения завершить войну в Украине, но он хотел бы выйти из нее победителем, сказал Дмитрий Орешкин / Фото Reuters, скриншот

Президент России Владимир Путин готов прекратить войну в Украине только при условии, что он выйдет из нее победителем. Такое мнение озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, это "война за престиж Путина", и просить о перемирии российский диктатор не собирается, "потому что он не может этого сделать".

"А в принципе, намерения-то есть. Просто он хотел бы выйти из этой войны с выражением победителя на лице. Это для него принципиально важно, фундаментально. На самом деле война уже идет не за "денацификацию", демилитаризацию Украины, она идет даже не за то, чтобы "защитить российское население Донбасса", как нам говорят. Она идет за путинский престиж. Путин понимает, что вляпался туда, откуда выйти с хорошим выражением лица очень тяжело", — сказал Орешкин в эфире Апостроф TV.

Политолог добавил, что Украина не позволяет Путину выйти из войны победным шествием.

"Поэтому он разозлился. Мне кажется, это очевидно. И он ведет войну за свое существование – и за политическое, и даже за физическое. Это главная цель. Главная цель – нарисовать победу, потому что если эту победу нарисовать не удастся, его сожрут свои же. Он это отлично знает", — отметил эксперт.

По его словам, Путин будет воевать, пока есть чем и пока он не сможет изобразить что-то приемлемое для выхода.

"Если он не сможет этого сделать, это для него конец. Если Украина, скажем, отобьет тот же Херсон или будет наносить удары по Крыму, это вызовет совершенно очевидное непонимание и возмущение среди путинских поклонников. Мы думали, что он отец родной, а он, оказывается, трус, баба, еще и не умеет воевать. У многих логика примерно такая. Поэтому он будет бросаться вперед для того, чтобы напугать Украину еще раз, и после этого обратится с предложением о перемирии, глядя сверху. В Киеве это уже отлично поняли и никаких оснований говорить о том, что необходимо прекращать военные действия, не видят", — резюмировал Орешкин.

Как сообщал Главред, представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен морально и физически, у него наблюдаются признаки шизофрении. Однако болезнь Путина не остановит - он будет воевать до тех пор, пока не добьется цели.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Путин может изменить стратегию в войне против Украины. К такому шагу его подталкивают постоянные провалы и неудачи в войне.

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