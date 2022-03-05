Российский спортсмен возмутился открытым небом над Украиной и призвал ввести силы НАТО

Каспаров призвал США усилить свое военное присутствие в регионе./ УНИАН

Российский шахматист и оппозиционер Гарри Каспаров призвал США увеличить военное присутствие в регионе, чтобы остановить Владимира Путина.

Каспаров на своей странице в Facebook выразил возмущение заявлением Североатлантического альянса о том, что они не хотят закрывать небо над Украиной, чтобы не ввязаться в войну с Россией.

"Я призываю западные страны, прежде всего Америку, резко усилить свое военное присутствие в регионе и прекратить разговоры о том, что военная конфронтация с Россией невозможна. Если Путин хочет конфронтации, она неизбежна", – написал шахматист и оппозиционер.

По его словам, ресурсы НАТО должны быть максимально готовыми к любым провокациям Путина.

"Это может повлиять на генералов, которые отдают преступные приказы. Потому что возмездие когда-то там в Гааге – это одно, а потенциальный риск столкнуться с силами НАТО сейчас из-за выполнения путинского приказа – это совсем другая история", - отметил он.

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При этом Каспаров отметил, что существует угроза перехода этой войны в другую фазу, если сейчас не противостоять Путину вместе – это угрозы развязки в дальнейшем Третьей мировой войны.

"То, что сейчас происходит – это война. Это война экономическими и политическими методами. Вы воюете с Путиным, вы поняли, что его надо добить. Но вы должны также понимать, что эта война может перейти в другую фазу, потому что загнанная в угол крыса может прыгнуть", – отметил он.

Напомним, ранее Украина перехватили разговоры деморализованных российских военных. Солдаты РФ во время телефонных разговоров с родными признаются, что не хотели ехать в Украину, но боятся попасть в тюрьму за "измену родине".

Также сообщалось, что в России до сих пор отказываются говорить о тысячах погибших во время вторжения в Украину солдат. При этом Комитет солдатских матерей просто "завален" звонками и письмами матерей российских военных, которые потеряли связь с детьми.

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