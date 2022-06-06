Россию на Совбезе ООН обвинили в насилии в Украине: Небензя ушел с заседания со скандалом

Василий Небензя / REUTERS

На заседании Совета безопасности ООН 6 июня российскую армию обвинили в многочисленных фактах сексуального насилия в Украине.

Как сообщает в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель, во время его речи российский постпред Василий Небензя покинул зал на фоне этих обвинений.

Во время выступления Мишеля в адрес России прозвучали обвинения в сексуальном насилии в Украине и блокировании экспорта зерна по Черному морю.

"Вы можете покинуть зал, уважаемый посол, возможно, это легче, чем слышать правду", - прокомментировал Мишель поступок Небензи.

На действия Небензи отреагировал и украинский постпред Сергей Кислица.

"Бегство Небензя из Совета безопасности сегодня было настоящим развлечением в Палате, наполненной ядовитой русской слюнявой ложью", - отметил он.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее сказал, что оккупационная армия РФ постепенно переходит к обороне на всех направлениях фронта. Вражеские войска пытаются занять такие позиции, на которых будет легче обороняться. Попытки наступления продолжаются только на Луганском и Изюмском направлениях.

В НАТО полагают, что Украина может выиграть войну против России. Как утверждают в Альянсе, Киев уже переломил ход событий в боевых действиях. Поэтому у государства есть возможность вернуть и Крым, и Донбасс.

Эксперты Института исследований войны в США предполагают, что российские войска попытаются удержать свои позиции к западу от города Волчанск Харьковской области, чтобы сохранить линии обеспечения. Продвигаться они там уже не смогут из-за неудач на Изюмском направлении. Впоследствии россияне могут покинуть занятые позиции, а ВСУ пойти в контрнаступление в Изюмском районе.

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