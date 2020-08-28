"Рука не дрогнет": Лукашенко назвал условия для ввода войск РФ в Беларусь

Александр Лукашенко / tut.by

Объявленный победителем президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос о вероятности введения российских войск в РБ.

При этом он рассказал, как связался с президентом России по этому поводу, передает БЕЛТА.

"У нас договор. Говорю: давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что, предпринимая соответствующие действия, Россия спасает не столько Беларусь, ведь угроза есть и в отношении самой России.

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"Президент России, это понимая, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию", - добавил Лукашенко.

Напомним, Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

По его словам, Александр Лукашенко попросил сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут перебросить для разгона демонстрантов.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может оказать всестороннюю военную помощь его режиму по первому требованию.