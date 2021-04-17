С музыкой и сигаретой: депутат из Эстонии лежа на кровати поучаствовал в заседании парламента

Тармо Круузимяе не успел задать вопрос в парламенте Эстонии / Скриншот

Депутат из Эстонии, представитель оппозиционной партии Отечество Тармо Круузимяе принял участие в заседании национального парламента в рамках Zoom-конференции. Он собирался поставить вопрос парламентариям, однако как только удалось установить соединение, депутат лежал на кровати в футболке, курил электронную сигарету и слушал музыку. Похоже, что в момент вопроса Круузимяе отвлекся.

Как сообщает Postimees, в ходе заседания парламента Эстонии обсуждался вопрос климатической нейтральности, а также пути ее достижения в стране до 2035 года. Круузимяе собирался принять участие в обсуждении и поставить вопросы по теме. Однако как только с ним было установлено соединение и включилась камера, стало понятно, что депутат, который лежал на кровати, покуривая электронную сигарету и слушая музыку, отвлекся от рабочих вопросов.

Тармо Круузимяе не реагировал на обращение, поэтому Мартин Хельме, который проводил заседание, объявил о переходе к рассмотрению другого вопроса.

Комментируя изданию Kroonika данный инцидент, Круузимяе заявил, что у дистанционной работы есть свои преимущества и недостатки, подчеркнув свое уважение к парламенту Эстонии. По его словам, ситуацию можно охарактеризовать как shit happens ("дерьмо случается", - ред.)

Также депутат добавил, что электронную сигарету в парламенте он не курит. И если бы он знал о своей очереди задавать вопрос, заранее оделся бы и убрал сигарету.

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