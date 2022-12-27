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"Самые абсурдные прогнозы, когда-либо слышанные": Маск публично обалдел от прогнозов Медведева

27 декабря 2022, 11:41
Илона Маска, по всей видимости, идея стать президентом США после Гражданской войны - это ему пророчит Медведев - не вдохновила ни капли.
Маск, Медведев
Маск публично обалдел от прогнозов Медведева / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Американский коммерсант-инноватор, миллиардер, Илон Маск назвал "футуристические прогнозы" скандального российского политика Дмитрия Медведева "самыми абсурдными", которые он когда-либо слышал. Свое мнение бизнесмен высказал на странице принадлежащего ему сервиса микроблогов Twitter.

" Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал. Они также демонстрируют поразительное отсутствие осведомленности (у Медведева – Главред) о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", − написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Медведев выдал в общественное пространство прогноз на будущий год. В потоке его бредового сознания США ожидает гражданская война, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства, создание союзного государства Техаса и Мексики. А потом якобы именно Илон Маск станет президентом США - но только в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Россия воюет не за территории, а "защищает людей". По его словам, задача РФ - "остановить от верховного властелина Пекла".

До того Медведев пугал жителей Земли ядерными угрозами. Он говорил, что Россия может применить ядерное оружие в случае "нападения" на "ее территории" или союзников Москвы. Также он сказал, что Кремль приложит "максимум усилий", чтобы у Украины не появилось ядерного оружия.

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