Санкции против Беларуси: в Литве сделали предупреждение режиму Лукашенко

Санкции против режима Лукашенко - это только первый шаг - Линкявичус / Reuters

Введенные Латвией, Литвой и Эстонией санкции против государственных деятелей режима Лукашенко являются только первым шагом в направлении действий стран Балтии против правящего режима Беларуси.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, данное решение, которое обусловлено нарушением избирательного законодательства Беларуси и избиением протестующих сотрудниками силовых структур, это только начало.

"Сегодня Литва по согласованию с Латвией и Эстонией ввела санкции против ряда белорусских граждан, в том числе бывшего президента, ответственных за циничную фальсификацию выборов и жестокое обращение с народом Беларуси. Этот санкционный пакет – только первый шаг", - написал дипломат.Читайте также"Искреннее разочарование": у Лукашенко отреагировали на балтийские санкции

Напомним, в понедельник, 31 августа, Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против 30 белорусских политиков и чиновников, включая избранного по версии ЦИК Беларуси президента Александра Лукашенко и его сына Виктора Лукашенко. Лицам из санкционного списка запретили въезд на территории стран Балтии.

Тем временем, как утверждают средства массовой информации, в Евросоюзе также приготовились к введению ряда ограничений против режима Лукашенко. Послы стран ЕС могут одобрить санкции уже на следующей неделе.