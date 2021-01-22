Сенат США утвердил кандидатуру главы Пентагона

Скоро Остин будет приведен к присяге, после чего официально вступит в должность главы Пентагона.
Сегодня американский Сенат одобрил кандидата на должность главы Пентагона, которого предложил 46-й президент Джо Байден. Минобороны впервые в истории возглавит афроамериканец.
Министром обороны США станет генерал Ллойд Остин, заседание Сената транслировалось в YouTube. Его кандидатуру поддержали 62 сенатора из 100, только двое проголосовали против.
В ближайшее время Остин будет приведен к присяге, после чего он официально вступит в должность главы Пентагона.
Новый глава Пентагона - что о нем известно:
Ллойд Остин - генерал в отставке. Он служил в американской армии в течение 40 лет. Руководил операцией по сокращению военного контингента в Ираке. Также играл ключевую роль в разработке американской стратегии в борьбе с террористами Исламского государства.
США новости
- Представитель Демократической партии, победитель американских президентских выборов Джо Байден 20 января принял присягу и официально стал новым президентом США. На этом посту он сменил "республиканца" Дональда Трампа.
- После прихода к власти Байден отменил ряд указов Трампа. Новый хозяин Белого дома отменил выход США из ВОЗ, вернул Штаты в Парижское соглашение по климату и остановил строительство стены на границе с Мексикой.
- При этом Байден подписал указ об изменении правил въезда на территорию США в связи с пандемией COVID-19. Лицам, которые прибывают в Штаты, нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус и отправиться на самоизоляцию.
Автор: Екатерина Трохимчук