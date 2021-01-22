Сенат США утвердил кандидатуру главы Пентагона

Назначен новый глава Пентагона

Сегодня американский Сенат одобрил кандидата на должность главы Пентагона, которого предложил 46-й президент Джо Байден. Минобороны впервые в истории возглавит афроамериканец.

Министром обороны США станет генерал Ллойд Остин, заседание Сената транслировалось в YouTube. Его кандидатуру поддержали 62 сенатора из 100, только двое проголосовали против.

В ближайшее время Остин будет приведен к присяге, после чего он официально вступит в должность главы Пентагона.

Новый глава Пентагона - что о нем известно:

Ллойд Остин - генерал в отставке. Он служил в американской армии в течение 40 лет. Руководил операцией по сокращению военного контингента в Ираке. Также играл ключевую роль в разработке американской стратегии в борьбе с террористами Исламского государства.

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