Сестра главного переговорщика Путина тайно посетила Украину: стали известны детали

На территорию Украины сестра Кирилла Дмитриева въехала по паспорту США в феврале этого года.

https://glavred.info/world/sestra-glavnogo-peregovorshchika-putina-tayno-posetila-ukrainu-stali-izvestny-detali-10660232.html Ссылка скопирована

Сестра главного переговорщика Путина тайно посетила Украину/ коллаж: Главред, фото: Telegram Кирилл Дмитриев

Кратко:

Сестра главного переговорщика Путина Кирилла Дмитриева тайно приезжала в Украину

Она въехала на территорию нашего государства по паспорту США в феврале этого года

Это произошло за несколько дней до переговоров между США и РФ в Саудовской Аравии

Сестра главного переговорщика российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева тайно посещала Украину. Это произошло в феврале этого года.

В Украину она въезжала по паспорту США и находилась здесь трое суток. Поездка была за несколько дней до того, как состоялась первая встреча американской и российской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом сообщила журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на собственные источники.

"Наталья Дмитриева, сестра главного кремлевского переговорщика Кирилла Дмитриева, приехала в Украину недавно в феврале 2025 года - по американскому паспорту, как мне подтвердили несколько источников", - говорится в сообщении.

Журналистка отметила, что, согласно пограничным записям, Дмитриева въехала в Украину 8 февраля, а покинула наше государство 12 февраля 2025 года. Поездка состоялась за несколько дней до переговоров между США и страной-агрессором Россией в Саудовской Аравии, на которых обсуждалось возможное урегулирование в Украине.

"Деятельность Натальи в Украине и цель ее поездки неизвестны", - написала Ливингстон.

Она добавила, что, по словам одного из ее источников, Наталья Дмитриева вместе с матерью Тамарой Шевченко покинули Украину в начале 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России. Обе женщины ранее имели украинские паспорта, однако после февраля 2022 года они посещали Украину по паспортам Соединенных Штатов Америки.

Журналистка отметила, что ей не удалось установить, откуда родственницы переговорщика Путина взяли американские паспорта и живут ли они в США постоянно.

Она также предположила, что семья Дмитриевых может владеть большими активами в Европе и Украине, чем было известно ранее.

Ливингстон напомнила, что до того, как войти в близкое окружение российского диктатора Путина, Дмитриев более 10 лет жил в Соединенных Штатах. Там он учился в Стэнфордском и Гарвардском университетах и получил дипломы этих учебных заведений.

Не последнюю роль в том, что Дмитриев попал в окружение Путина, могло сыграть то, что его жена является близкой подругой дочери Путина. По словам журналистки, сам Дмитриев годами пользуется глубоким доверием Кремля.

"Сейчас он руководит Российским фондом прямых инвестиций и играет ключевую роль, представляя Москву в мирных переговорах между Вашингтоном, Киевом и Москвой - роль, которая опиралась на его бизнес. Хотя связи Кирилла с США хорошо известны, очевидный статус американских граждан его сестры и матери является новым. Последние визиты Натальи в Украину тоже неожиданные", - отметила Ливингстон.

Она написала, что в ближайшее время обнародует больше подробностей о родственниках Дмитриева и их связи с Украиной и США.

Смотрите видео о Кирилле Дмитриеве и его украинских корнях:

Участие Кирилла Дмитриева в переговорах с США - что известно

Как ранее сообщал Главред, впервые с начала вторжения РФ в Украину представитель России посетил США. Посланник президента России Владимира Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев 2 апреля провел встречу в Вашингтоне со специальным представителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Это был первый официальный визит высокопоставленного чиновника РФ в США после начала полномасштабной войны в Украине.

Также сообщалось, что посланник Путина выдвинул наглое обвинение в адрес Киева после переговоров в США. Представитель Кремля Кирилл Дмитриев заявил о том, что Украина якобы нарушает режим прекращения ударов по объектам энергетики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказался о спецпредставителе РФ. Спецпредставитель Путина активно занимается вопросом предоставления доступа США к российским недрам и пытается снять санкции с РФ, отметил Зеленский.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред