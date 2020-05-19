Лавров сделал заявление о завершении строительства Северного потока-2

Лавров усомнился в возможности остановить Северный поток — 2 / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что, вопреки препятствиям, газопровод Северный поток-2 непременно будет достроен и начнет функционировать.

"Я не думаю, что проект может быть остановлен. Я убежден, что он будет реализован. В этом заинтересованы и Германия, и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации", - сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

По словам Лаврова, заинтересованность Европы в этом вопросе очевидна, поскольку это "будет укреплять европейскую энергетическую безопасность".

"Эксперты, повторю, это их мнение, сходятся все в том, что практически все вот эти варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран Европейского союза", — добавил он.

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"Будет конкурентная борьба, в том числе не совсем чистоплотными методами. Но я убежден, что, если все будут придерживаться правовых норм, включая нормы Евросоюза, при всей их неоднозначности, компания Северный поток — 2 их стремится полностью соблюдать, я уверен, что этот вопрос будет решен", — заявил он.

Как ранее сообщалось, в Газпроме решили все-таки продолжить строительство Северного потока-2, которое остановилось в декабре прошлого года из-за санкций США.

Напомним, корабль-трубоукладчик Академик Черский (который способен достроить Северный поток-2) встал на якорную стоянку вблизи порта Мукран в ФРГ. Кроме того, там же пришвартована российская трубоукладочная баржа Фортуна.