Трамп сравнил ЕС с Китаем и разразился критикой в адрес Германии из-за Северного потока-2

Пока мы защищаем Европу, она торгует с Россией - Трамп / GettyImages

Несмотря на партнерство с Соединенными Штатами Америки, торгово-экономическая политика стран Евросоюза не соответствует их обязательствам в рамках сотрудничества НАТО. Примером является политика Германии – Берлин отстаивает интересы российского газопровода Северный поток-2 вопреки позиции Вашингтона.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business.

По его словам, ЕС ничем не отличается от Китая – они ведут политику, противоречащую стандартам НАТО.

"ЕС не намного лучше Китая. Никому не нравится, когда я говорю так. Люди говорят: они же наши союзники. Но они жестко используют нас, они не платят в бюджет НАТО", - утверждает Трамп.Читайте такжеВ США поставили жесткий ультиматум Германии из-за Северного потока-2

Также он раскритиковал Германию, которая поддерживает процесс строительства российского газопровода Северный поток-2 несмотря на тот факт, что это противоречит интересам США. В то время как Вашингтон защищает Европу от России, ФРГ платит Москве большие деньги за газ.

"Германия тратит миллиарды и миллиарды долларов. Мы считаем, что защищаем их, а они платят огромные деньги России за нефть и газ. Они платят России за газопровод миллиарды и миллиарды долларов. А мы думаем, что защищаем их от России", - подчеркнул американский президент Дональд Трамп.

Ранее в ЕС неоднократно резко критиковали США за намерение Вашингтона ввести санкции против газопровода Северный поток-2. Европейцы считают, что американцы не имеют право вмешиваться в политику стран Евросоюза.Читайте такжеУничтожат ли санкции Северный поток-2: в США дали неожиданный ответ

Тем временем в России выразили надежду, что санкции Вашингтона не остановят процесс строительства Северного потока-2.