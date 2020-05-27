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В разведке США пригрозили новыми санкциями против Северного потока-2

27 мая 2020, 09:00

История американских санкций против газопровода Северный поток-2 продолжается, по всей видимости.

Академик Черский
Судно-трубоукладчик Академик Черский / Reuters

И. о. руководителя Национальной разведки США Ричард Гренел заявил ‒ в ближайшее время крайне вероятно введение новых санкций против компании Nord Stream 2, которая является оператором российского газопровода Северный поток 2.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное немецкое издание Handelsblatt. По словам Гренела, он регулярно проводил встречи с представителями обеих палат американского парламента, которые могут быстро поддержать санкции, "несмотря на выборы президента США-2020".

"Дальнейшие санкции поддержат обе партии. Несмотря на избирательную кампанию закон могут принять быстро", — заявил Гренел.

К слову, американские журналисты связывают такие заявления главы Нацразведки с прибытием в немецкие территориальные воды российского судна Академик Черский, чья спецификация позволяет достроить российский газопровод.

Напомним, ранее Пол Коркоран, финансовый директор компании-оператора Северного потока-2 ‒ Nord Stream 2 AG ‒ рассказал, примет ли участие судно-трубоукладчик Академик Черский в достройке газопровода.

До этого из документа-распоряжения российского Кабмина стало известно, что корабль Flintstone (под нидерландским флагом) направят на проведение подводно-технических работ, которые необходимы для достройки газопровода Северный поток-2.

санкции США Северный поток-2 Газпром Академик Черский
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