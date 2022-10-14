Сгоревшие кровати и техника: жуткие кадры базы РФ под Белгородом после "бавовны"

В Белгороде прогремели мощные взрывы / Скриншот

В российском Белгороде в четверг, 13 октября гремели взрывы, а местные власти сообщили, что взорван склад с БК и началась детонация боеприпасов.

В Сети уже опубликовали видео последствий "бавовны", которая произошла на военной базе оккупантов РФ.

На кадрах зафиксировано настоящее пепелище, которое образовалось на месте взрывов и пожара.

На видео попали сгоревшие кровати, которые вероятно были в развернутых палатках, а также уничтоженная военная техника. Пока не ясно число уничтоженных оккупантов.

Уточняется, что "бавовна" произошла на базе Росгвардии.

/ Скриншот

Напомним, ранее в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.

Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны".

Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом.

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