Сгоревшие кровати и техника: жуткие кадры базы РФ под Белгородом после "бавовны"

Опубликовано видео последствий взрывов, которые произошли на военной базе оккупантов из Росгвардии.
В российском Белгороде в четверг, 13 октября гремели взрывы, а местные власти сообщили, что взорван склад с БК и началась детонация боеприпасов.
В Сети уже опубликовали видео последствий "бавовны", которая произошла на военной базе оккупантов РФ.
На кадрах зафиксировано настоящее пепелище, которое образовалось на месте взрывов и пожара.
На видео попали сгоревшие кровати, которые вероятно были в развернутых палатках, а также уничтоженная военная техника. Пока не ясно число уничтоженных оккупантов.
Уточняется, что "бавовна" произошла на базе Росгвардии.
Напомним, ранее в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.
Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны".
Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом.
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