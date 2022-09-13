Шольц полтора часа общался с Путиным и призывал вывести войска из Украины

Шольц пообщался с Путиным / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц полтора часа общался по телефону с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным и призвал немедленно вывести войска из Украины, сообщает сайт Бундестага 13 сентября.

Шольц призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины. Он подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по анексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.

Также канцлер Германии призвал Путина обращаться с взятыми в плен комбатантами в соответствии с положениями международного гуманитарного права, а также обеспечить беспрепятственный доступ к ним Международного комитета Красного Креста.

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Помимо этого, Шольц подчеркнул необходимость обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Он призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе МАГАТЭ.

Шольц и Путин также говорили о продовольственном кризисе. Канцлер подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и обратился к президенту России с призывом не дискредитировать соглашение и и впредь выполнять его в полном объеме.

Переговоры Украины и России: что предлагают в Кремле

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова вести "переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как Киев, мол, будет "выполнять" условия Кремля, которые Москва "менять не намерена". Российским властям все так же мерещится "реализация" своих оккупационных планов по захвату украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому Украина может пойти на переговоры с Россией. Однако для этого Москва должна выполнить условие Киева. Речь идет о выводе россиянами своих оккупационных войск с украинских территорий.

Позже представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры при участии президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, нет такой переговорной площадки. По его словам, Москва готовится к затяжной войне.

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