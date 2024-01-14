Шольц вдруг раскритиковал Макрона из-за Украины: The Telegraph узнала детали

Отношения между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном обострились из-за четырех вопросов, считают журналисты.

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Франция помогает Украине недостаточно много - Шольц / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц недоволен действиями президента Франции Эммануэля Макрона и считает, что Париж недостаточно помогает Украине. Также между лидерами двух государств разногласия по вопросам энергетических субсидий, импорта автомобилей из Китая и оборонной политики.

В своем материале журналисты The Telegraph написали, что разногласия между Макроном и Шольцем могут подорвать совместные действия ЕС.

Ранее Шольц предупредил страны Евросоюза, что они оказывают военную помощь Украине на недостаточном уровне. Причем он намекнул на Макрона – поддержка Франции серьезно отстает от поддержки, которую оказывает Германия.

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"Отношения пока не совсем работают. Немцы считают, что французы делают недостаточно для Украины... и они правы", - рассказал о словах Шольца один из европейских дипломатов.

Военная помощь Украине

Демократическая и Республиканская партия в Сенате не могут достичь договоренностей по вопросу границы с Мексикой. По этой причине задерживается принятие закона о помощи Украине, Израилю и Тайваню – в рамках законопроектов на нужды ВСУ выделили 61,4 млрд. долларов. Как сказал конгрессмен-демократ Майкл Квигли, голосование за помощь Украине будет в январе. Если положительного решения не будет, начнется поиск альтернативных механизмов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскрыл сценарий Украины без денег США. Как утверждает дипломат, в таком случае украинское государство будет воевать теми средствами, которые есть. При подобном сценарии российские оккупанты могут прорвать оборону ВСУ на некоторых направлениях.

ЕС готов пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине в €50 млрд, написали журналисты Financial Times. В частности, Орбану предоставят право наложить вето на военную помощь Украине в 2025 году.

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