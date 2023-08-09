"Шойгу, Герасимов! Где гарантии безопасности?": в РФ - истерика из-за атаки дронов на Москву

Россияне не понимают, как дроны могли пролететь сотни километров по российской территории.

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Россияне обвиняют Шойгу и Герасимова в атаке дронов на Москву / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/mod_russia

После ночной атаки дронов на Москву жители страны-агрессора снова переполошились - они оставляют возмущенные комментарии в соцсетях. Одни возмущаются из-за дырявой российской системы ПВО, другие - угрожают ядерным ударом по Украине.

Россияне не понимают, как дроны могли пролететь сотни километров по российской территории и обвиняют начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Что пишут в Сети:

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"В Москве становится небезопасно. Шойгу! Герасимов! Где гарантии безопасности?"

Скриншот t.me/readovkanews

"Интересно, почему бпла не были обнаружены и уничтожены сразу при вторжении в воздушное пространство РФ, а еще лучше - в сопредельном воздушном пространстве Украины? Если их с Украины запустили, то эти бпла безнаказанно пролетели почти 600 км".

Скриншот t.me/readovkanews

"Если БПЛА вошел в зону действия ПВО - он с высокой вероятностью будет сбит. Если не вошел - летит дальше. Через каждые 20 км поставить ПВО нет возможности. Генштаб анализирует и пытается предугадать вероятные маршруты БПЛА"

Скриншот t.me/readovkanews

"Почему они с территории Украины долетают до Москвы? Что у нас ПВО только в Москве?"

Скриншот t.me/readovkanews

"Наша Страна по сути, Терпилы"

Скриншот t.me/readovkanews

Традиционно жители страны-агрессора стали требовать "ударов возмездия" по Украине, в том числе и ядерным оружием:

Скриншот t.me/readovkanews

Скриншот t.me/readovkanews

Атаки дронов на Москву

В ночь на среду, 9 августа, столицу страны-агрессора РФ снова атаковали неизвестные беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях города два дрона. По его словам, нет информации о пострадавших в результате падения обломков.

В ночь на 1 августа центр Москвы также атаковали беспилотники. Прозвучала серия взрывов. Один из дронов снова влетел в одну из башен Москва-Сити. По данным росСМИ, на 21 этаже башни IQ-Квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ. Кроме того, взрывы были слышны в подмосковных Одинцово и Кубинке.

В Минобороны РФ традиционно обвинили Киев в атаке на Москву и Подмосковье.

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