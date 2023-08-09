"Шойгу, Герасимов! Где гарантии безопасности?": в РФ - истерика из-за атаки дронов на Москву

После ночной атаки дронов на Москву жители страны-агрессора снова переполошились - они оставляют возмущенные комментарии в соцсетях. Одни возмущаются из-за дырявой российской системы ПВО, другие - угрожают ядерным ударом по Украине.
Россияне не понимают, как дроны могли пролететь сотни километров по российской территории и обвиняют начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Что пишут в Сети:
"В Москве становится небезопасно. Шойгу! Герасимов! Где гарантии безопасности?"
"Интересно, почему бпла не были обнаружены и уничтожены сразу при вторжении в воздушное пространство РФ, а еще лучше - в сопредельном воздушном пространстве Украины? Если их с Украины запустили, то эти бпла безнаказанно пролетели почти 600 км".
"Если БПЛА вошел в зону действия ПВО - он с высокой вероятностью будет сбит. Если не вошел - летит дальше. Через каждые 20 км поставить ПВО нет возможности. Генштаб анализирует и пытается предугадать вероятные маршруты БПЛА"
"Почему они с территории Украины долетают до Москвы? Что у нас ПВО только в Москве?"
"Наша Страна по сути, Терпилы"
Традиционно жители страны-агрессора стали требовать "ударов возмездия" по Украине, в том числе и ядерным оружием:
Атаки дронов на Москву
В ночь на среду, 9 августа, столицу страны-агрессора РФ снова атаковали неизвестные беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях города два дрона. По его словам, нет информации о пострадавших в результате падения обломков.
В ночь на 1 августа центр Москвы также атаковали беспилотники. Прозвучала серия взрывов. Один из дронов снова влетел в одну из башен Москва-Сити. По данным росСМИ, на 21 этаже башни IQ-Квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ. Кроме того, взрывы были слышны в подмосковных Одинцово и Кубинке.
В Минобороны РФ традиционно обвинили Киев в атаке на Москву и Подмосковье.
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