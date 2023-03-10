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Шойгу самоустранился, а Путин потерял власть: Гудков рассказал, кто сейчас руководит вторжением РФ

10 марта 2023, 18:03
Шойгу с самого начала заявлял Путину, что войну с Украиной будет невозможно выиграть, заявил экс-депутат Госдумы.
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Гудков
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Гудков / скриншот YouTube

Оккупационными войсками в Украине сейчас командуют генералы, а не министр обороны РФ Сергей и российский диктатор Владимир Путина, заявил оппозиционер, офицер КГБ в отставке и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Во время эфира на Фейгин LIVE он рассказал, что такой информацией с ним поделился "человек, вызывающий доверие, занимавший многие должности и сейчас не чужой путинской элите".

"Он сказал про Шойгу. Я спросил: "Не ошибаюсь ли, что генералы взяли власть?". Он говорит: "Да, ты не ошибаешься". И Шойгу сам устранился", - отметил Гудков.

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По его словам, Шойгу с самого начала заявлял Путину, что войну с Украиной будет невозможно выиграть. Также министр обороны докладывал о состоянии российской армии.

Кто такой Геннадий Гудков

Геннадий Владимирович Гудков — российский предприниматель, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке.

Председатель Центрального комитета Народной партии Российской Федерации (2004–2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвертого, пятого и шестого созывов (2001–2012), заместитель председателя комитета ГД по безопасности, пишет Википедия.

"Как мне сказали, он трется о ногу Путина, демонстрируя ему собачью преданность. А во-вторых, он его предупреждал. Он говорит: "Конечно, Владимир Владимирович, мы все выполним, сделаем максимум, но у нас такая ситуация жопная. Как бы нам по полной не залететь". Он был против войны, потому что не верил в скорую победу", - сказал Гудков.

Также он отметил, что генералы перехватили власть у Шойгу и Путина.

"Но если мы посмотрим, где сейчас Шойгу... Где он? Да нигде. Сидит на совете безопасности, хмурит брови, с каменной мордой лица сидит на совещаниях. А кто командует? Герасимов, его генералы. А вот сейчас если обгадятся... что с ними будет?" - подытожил Гудков.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в агрессоре России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.

Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.

Аналитики американского "Института изучения войны" (ISW) предполагают, что Пригожин перешел в информационное наступление против российских военных "элит".

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Путин Сергей Шойгу Геннадий Гудков
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