Швейцария расширила санкции против России / Reuters

Власти Швейцарии расширили санкции против России из-за оккупации Крымского полуострова - в список попали восемь человек, сообщает Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии.

В санкционный список попали:

начальник Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк,

руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимир Терентьев,

крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов,

следователь Магомед Магомедов,

прокурор Евгений Колпиков.

Они попали под санкции за активную поддержку "действий и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Новые санкции ЕС против России

Совет ЕС расширил санкционный список за активную поддержку действий и реализацию политики, подрывающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В обновленный документ попали еще восемь граждан РФ.

Среди лиц, добавленных в санкционный список ЕС, есть представители правоохранительных органов – судьи, прокуроры и силовики – ответственные за выполнение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе, сообщается в пресс-релизе Совета Европы.