Швейцария расширила санкции против России

Власти страны дополнили санкционный список фамилиями чиновников, которые помогали в аннексии Крыма.
Власти Швейцарии расширили санкции против России из-за оккупации Крымского полуострова - в список попали восемь человек, сообщает Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии.
В санкционный список попали:
- начальник Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк,
- руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимир Терентьев,
- крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов,
- следователь Магомед Магомедов,
- прокурор Евгений Колпиков.
Они попали под санкции за активную поддержку "действий и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Новые санкции ЕС против России
Совет ЕС расширил санкционный список за активную поддержку действий и реализацию политики, подрывающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В обновленный документ попали еще восемь граждан РФ.
Среди лиц, добавленных в санкционный список ЕС, есть представители правоохранительных органов – судьи, прокуроры и силовики – ответственные за выполнение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе, сообщается в пресс-релизе Совета Европы.