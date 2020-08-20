Ситуация в Беларуси: в ЕС сделали призыв к режиму Лукашенко и оппозиции

Евросоюз готов стать посредником в переговорах о смене власти в Беларуси/ Reuters

Европейский Союз предлагает официальному Минску, оппозиции и представителям гражданского общества сесть за стол переговоров и договориться о проведении новых выборов. Диалог является необходимым условием разрешения кризиса.

Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с Федеральным канцлером Ангелой Меркель, сообщает ТАСС.

По его словам, в республике Беларусь должен быть реализован переговорный процесс. Власти, альтернативные политические силы и общество должны самостоятельно решить этот вопрос. Брюссель готов выступить в качестве посредника при реализации процесса.

"В Беларуси необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом. Мы хотим, чтобы белорусы смогли сами организовать этот диалог, но Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Беларусь согласится на его посредничество", - сказал Макрон.Читайте такжеПротесты в Беларуси закончатся гигантским разрушительным взрывом

Также он подчеркнул, что Евросоюз не заинтересован повторения в Беларуси сценария, который произошел в Украине. Главная задача белорусов – проведение переговоров с целью организации новых президентских выборов.

Напомним, в Беларуси продолжается серия протестов, направленных против результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа и завершившихся, по версии ЦИК, победой Лукашенко. Цивилизованное европейское сообщество не признает исхода выборов и призывает провести новый президентский избирательный процесс в Беларуси.

Оппозиция намеревается провести досрочные выборы осенью и уже призвала силовиков принять участие в переговорах о мирной передаче власти.