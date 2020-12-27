Скандальный подарок Лаврову: в Сербии рассказали, как украинскую икону вывезли из Луганска

Вывезенная из Луганска украинская икона / СРНА

Подаренная в Боснии и Герцеговине министру иностранных дел России Сергею Лаврову старинная украинская икона попала на Балканы через Россию и Сербию, заявил бывший глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич.

По его словам, на Балканы украинскую икону из оккупированного Луганска в 2018 году привез глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Душко Вукотич, пишет Балканский обозреватель.

"Вукотич привез икону с Донбасса через Россию и Белград", - сказал Савич, добавив, что он не знает, были ли у Вукотича какие-либо сопроводительные бумаги для этого, как это обычно бывает при таких обстоятельствах.

В свою очередь Вукотич подарил украинскую икону Милораду Додику который тогда был президентом Республики Сербской.

Отмечается, что в Луганске украинскую икону с изображением Святого Николая Вукотичу подарили представители оккупационных властей "ЛНР".

/ nebojsavukanovic.info

Савич также опроверг информацию о том, что вывезенная из Украины икона якобы принадлежала семье из Баня-Луки: "Какая семейная икона, это все ложь и мошенничество".

В свою очередь Вукотич ни подтвердил, ни опроверг обвинения в свой адрес, заявив лишь, что расследование должен вести Интерпол.

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