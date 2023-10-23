Сладкая смерть в Армавире: в РФ пытались убить 77 военных пилотов — СМИ

На праздновании 20-летия Армавирского военного авиационного училища пытались отравить десятки российских военных летчиков.
Пилотов РФ якобы хотели отравить с помощью торта и алкоголя, начиненного ядом. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источники, которые присутствовали на мероприятии.
Подчеркивается, что инцидент произошел 21 октября, когда в Армавирском военном авиационном училище проводилось празднование 20-летия училища.
Как пишет Telegram-канал Fighterbomber, торт принес на мероприятие незнакомый курьер, причем угощение даже успели разрезать, но есть не стали. После этого выяснилось, что курьер уехал и сразу купил билет на самолет.
Также сообщалось, что курьер был задержан и оказался уроженцем захваченного РФ Мелитополя Запорожской области. Утверждалось, что он тут же признался в том, что принес отравленный торт и несколько бутылок алкоголя.
Как утверждают участники празднования, торт и бутылки с алкоголем были доставлены рано утром, когда выпускники училища еще не приехали.
Также источники Baza (видимо, в правоохранительных органах) подтвердили задержание в аэропорту Ставрополя собиравшегося улететь в Москву 32-летнего Е. Семенова, который родился в Мелитополе. Он был арестован по статье "разбой" и передан оперативникам из Армавира.
Издание предполагает, что это было сделано потому, что нет никаких доказательств его причастности к "отравлению". Сообщается, что оперативники ищут кондитеров и прочих причастных к изготовлению и передаче торта.
Как уточнили росСМИ, жертвами отравления должны были стать 77 военных летчиков РФ.
Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе ликвидировали 14 военных-россиян. Яд чаще всего попадает в организм через пищу или напитки, но может убить человека и через прикосновение к поверхности.
Напомним, в результате удара по военной базе под Мариуполем 50 оккупантов привезли в больницу. Российские захватчики всю ночь разбирали завалы и увозили раненых и погибших. В результате удара также было уничножено много техники врагов.
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