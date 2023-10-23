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Сладкая смерть в Армавире: в РФ пытались убить 77 военных пилотов — СМИ

Алексей Тесля
23 октября 2023, 12:40
Жертвами отравления должны были стать десятки военных летчиков РФ.
торт
Пилотов РФ пытались отравить тортом / t.me/bazabazon

На праздновании 20-летия Армавирского военного авиационного училища пытались отравить десятки российских военных летчиков.

Пилотов РФ якобы хотели отравить с помощью торта и алкоголя, начиненного ядом. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источники, которые присутствовали на мероприятии.

Подчеркивается, что инцидент произошел 21 октября, когда в Армавирском военном авиационном училище проводилось празднование 20-летия училища.

видео дня

Как пишет Telegram-канал Fighterbomber, торт принес на мероприятие незнакомый курьер, причем угощение даже успели разрезать, но есть не стали. После этого выяснилось, что курьер уехал и сразу купил билет на самолет.

Также сообщалось, что курьер был задержан и оказался уроженцем захваченного РФ Мелитополя Запорожской области. Утверждалось, что он тут же признался в том, что принес отравленный торт и несколько бутылок алкоголя.

Как утверждают участники празднования, торт и бутылки с алкоголем были доставлены рано утром, когда выпускники училища еще не приехали.

Также источники Baza (видимо, в правоохранительных органах) подтвердили задержание в аэропорту Ставрополя собиравшегося улететь в Москву 32-летнего Е. Семенова, который родился в Мелитополе. Он был арестован по статье "разбой" и передан оперативникам из Армавира.

Издание предполагает, что это было сделано потому, что нет никаких доказательств его причастности к "отравлению". Сообщается, что оперативники ищут кондитеров и прочих причастных к изготовлению и передаче торта.

Как уточнили росСМИ, жертвами отравления должны были стать 77 военных летчиков РФ.

торт
Пилотов РФ пытались убить отравленным тортом / t.me/bazabazon

Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе ликвидировали 14 военных-россиян. Яд чаще всего попадает в организм через пищу или напитки, но может убить человека и через прикосновение к поверхности.

Напомним, в результате удара по военной базе под Мариуполем 50 оккупантов привезли в больницу. Российские захватчики всю ночь разбирали завалы и увозили раненых и погибших. В результате удара также было уничножено много техники врагов.

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