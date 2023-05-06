Слив документов Пентагона: Путин "кинул" Пригожина, ЧВК Вагнер враждует с МО РФ – WP

Владимир Путин приказал Евгению Пригожину все вопросы решать с МО РФ, фактически встав на сторону своих генералов.

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Между Евгением Пригожиным и Сергеем Шойгу серьезный конфликт / Коллаж скриншот YouTube

Минобороны страны-агрессора РФ рассматривало возможность начала публичной кампании по дискредитации главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина через доверенных лиц.

"Официальные лица изначально отметили, что если МО собирается противодействовать публичным заявлениям Пригожина, то они должны найти союзников с равным статусом для борьбы с Пригожиным, а не делать это сами", — говорится в одном из попавших в Сеть секретных документов пентагона, пишет The Washington Post.

Вместе с тем, согласно документам, МО РФ не было уверено в успешности информационной кампании против Пригожина, если правительство РФ не запретит ему делать громкие публичные высказывания.

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Приводится мнение старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики в Филадельфии Роба Ли который уточнил, что Пригожин не всегда представлял проблему для Кремля, угрожая единоначалию в войне против Украины.

"Путин любит использовать конкурирующие группировки как способ сохранения власти, но это очень вредно в военной операции", — считает он.

При этом в опубликованных документах Пентагона раскрывается ситуация вокруг действий оккупантов в Бахмуте и уточняется, что в первой половине февраля 2023 года запросы ЧВК "Вагнер" по боеприпасам были выполнены, хоть и не полностью.

При этом чиновники министерства обороны РФ предложили удвоить поставки боеприпасов "вагнеровцам". Они даже планировали опубликовать публичные сообщения об этом. Также Пригожина вызвали на встречу с Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу 22 февраля.

"Встреча почти наверняка касалась, по крайней мере частично, публичных обвинений Пригожина и вытекающей из этого напряженности в отношениях с Шойгу", — говорится в одном из документов.

Журналисты также добавили, что перед этой встречей Пригожин утверждал, что в середине февраля он умолял Путина разрешить ему продолжить набирать заключенных в свою группировку, а также иностранцев. Путин велел Пригожину решать эти вопросы с министерством обороны, фактически встав на сторону своих генералов.

Как известно, ранее Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области.

При этом "повар Путина" в очередной раз "перевел стрелки" на минобороны РФ, обвинив его в том, что его боевикам не дают снарядов для наступления.

Отметим, что накануне Пригожин записал истерическое видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом он показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

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