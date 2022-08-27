Словаки подписали договор с чехами и поляками, открывающий дорогу к передаче Украине МиГ-29

Согласно договору, страны-члены НАТО Чехия и Польша будут охранять небо над Словакией. А это, в свою очередь, поможет словакам передать ВСУ самолеты МиГ-29.
В субботу, 27 августа, власти Словакии подписали соглашение, согласно которому страны-члены НАТО Чехия и Польша будут охранять небо над ней ‒ поскольку Братислава выводит из эксплуатации свои советские МиГ-29. Как сообщает агентство Reuters, такое решение потенциально позволяет передачу таких истребителей Украине.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил журналистам на авиашоу 27 августа, что Братислава готова отправить самолеты в соседнюю Украину, но соглашение еще не достигнуто.
"Есть политическая воля, и имеет смысл помочь нуждающимся в помощи. Эта возможность рассматривается, и как только будет достигнуто соглашение, мы сообщим вам ", – сказал чиновник.
Напомним, ранее сообщалось о том, что польское государство уже передало Украине практически все запчасти и боевой комплект для истребителей МиГ-29. Такой шаг, говорят поляки, поможет восстановить военные самолеты, которые есть в наличии у Киева.
До того президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия ни в одной из войн не теряла столько авиации, как в ходе полномасштабной войны против украинского государства. На тот момент ВСУ уничтожили 200 российских боевых самолетов.
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