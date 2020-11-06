Словакия высказалась об участии в Крымской платформе

Словакия намерена вступить в Крымскую платформу / Фото: pixabay.com

Власти Словакии заявили о том, что заинтересованы в участии в реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы.

В пресс-службе МИД Украины в пятницу, 6 ноября, заявили, что этот вопрос сегодня обсуждался во время встречи заместителя главы МИД Василия Боднара с послом Словакии в Украине Мареком Шафином.

"Посол Словацкой Республики подтвердил заинтересованность его страны участвовать в реализации инициативы Украины по созданию Крымской платформы", – говорится в сообщении.

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Также дипломаты обсуждали ситуацию на пунктах пропуска на украинско-словацкой границе и урегулирование проблемы скопления грузовиков на ПП Ужгород-Вышне Немецке.

Крымская платформа