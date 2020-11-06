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Словакия высказалась об участии в Крымской платформе

6 ноября 2020, 21:58

Посол Словацкой Республики подтвердил заинтересованность его страны участвовать в реализации инициативы Украины.

Словакия
Словакия намерена вступить в Крымскую платформу / Фото: pixabay.com

Власти Словакии заявили о том, что заинтересованы в участии в реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы.

В пресс-службе МИД Украины в пятницу, 6 ноября, заявили, что этот вопрос сегодня обсуждался во время встречи заместителя главы МИД Василия Боднара с послом Словакии в Украине Мареком Шафином.

"Посол Словацкой Республики подтвердил заинтересованность его страны участвовать в реализации инициативы Украины по созданию Крымской платформы", – говорится в сообщении.

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Также дипломаты обсуждали ситуацию на пунктах пропуска на украинско-словацкой границе и урегулирование проблемы скопления грузовиков на ПП Ужгород-Вышне Немецке.

Крымская платформа

  • Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что Анкара готова присоединиться к Крымской платформе по вопросам деоккупации аннексированного полуострова. Его слова подтвердил и турецкий глава государства.
  • 20 октября Зеленский во время выступления в рамках послания Верховной Раде сделал заявление, согласно которому он уже провел переговоры с Евросоюзом, Канадой и Великобританией, и достиг договоренностей со многими странами по вопросам реализации Крымской платформы.
  • В США также выразили готовность работать с Украиной в рамках Крымской платформы и подчеркнули отсутствие намерений признавать оккупированный Крым территорией России.

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