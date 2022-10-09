СМИ рассказали, почему взрывы на Крымском мосту не прогремели в день юбилея Путина

Пожар после взрыва на Крымском мосту / Скриншот

Взрывы, прогремевшие ранним утром, 8 октября, на Крымском мосту, могли произойти днем ранее, в день 70-летия Владимира Путина.

Это следует из материалов журналистского расследования, которое публикует российское издание Baza.

Утверждается, что водитель грузовика Махир Юсубов, который по версии спецслужбы РФ взорвался на Крымском мосту, выполнял заказ на перевозку упаковочной пленки в Симферополь. Ему пообещали за рейс 48 тысяч рублей.

Фура выполняла рейс из Армавира в оккупированный Крым. При этом водитель Бсубов получил заказ от компании ТЭК-34 6 октября.

Выяснилось, что на следующий день машину загрузили в Армавире и она отправился в Крым. При этом на мосту грузовик мог оказаться уже 7 октября, в день, когда Владимир Путин отмечал 70-летний юбилей.

Однако водитель грузовика задержался, сделав остановку в нескольких километрах от поста, установленного на въезде на мост, чтобы поспать. Тогда Юсубов в последний раз позвонил родным, сообщив им, где находится, а затем он отключил телефон.

В свою очередь владелец машины Самир Юсубов заявил, что никакого отношения к взрыву на Крымском мосту он не имеет и подтвердил, что за рулем находился его дядя.

/ t.me/bazabazon

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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