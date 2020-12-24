СМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2

Вашингтон призывает Европу прекратить поддержку строительства СП-2.
Уходящая администрация президента Дональда Трампа готовит новые санкции, направленные против строительства газопровода Северный поток-2. Ограничительные меры могут привести к краху российского энергетического проекта.
Как сообщает Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных американских чиновников, Америка продолжает призывать Европу прекратить поддержку строительства газопровода Северный поток-2 и уже в ближайшие несколько недель ударит новыми санкциями по российскому проекту.
Собеседники немецкого информагентства утверждают, что перед тем, как покинуть власть, администрация Трампа приготовила более масштабные ограничения против российского энергетического проекта.
У Трампа подчеркнули, что такие санкции способны нанести "смертельный удар" по перспективам реализации Северного потока-2.Читайте такжеСтало известно о новом ударе США по Северному потоку-2
Северный поток-2 новости
- Строительство СП-2 было возобновлено 11 декабря в экономической зоне Германии после фактически годичной паузы в реализации проекта, связанной с американскими санкциями.
- Сенат и Палата представителей США приняли законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год, в который включили санкции против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
- 23 декабря президент Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет, которое имеет право преодолеть Конгресс, так как документ набрал две трети голосов в Палате представителей.
- В Германии отвергают просьбы Вашингтона наложить мораторий на строительство СП-2 и считают, что российский энергетический проект не является инструментом политического влияния Москвы.
- Председатель комитета немецкого Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заверил, что Германия не намерена признавать американские санкции и верит в завершение строительства Северного потока-2.