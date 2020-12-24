СМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2

Администрация Трампа готовит санкции, которые могут остановить строительство Северного потока-2 / Reuters

Уходящая администрация президента Дональда Трампа готовит новые санкции, направленные против строительства газопровода Северный поток-2. Ограничительные меры могут привести к краху российского энергетического проекта.

Как сообщает Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных американских чиновников, Америка продолжает призывать Европу прекратить поддержку строительства газопровода Северный поток-2 и уже в ближайшие несколько недель ударит новыми санкциями по российскому проекту.

Собеседники немецкого информагентства утверждают, что перед тем, как покинуть власть, администрация Трампа приготовила более масштабные ограничения против российского энергетического проекта.

У Трампа подчеркнули, что такие санкции способны нанести "смертельный удар" по перспективам реализации Северного потока-2.Читайте такжеСтало известно о новом ударе США по Северному потоку-2

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