СМИ выяснили, будут ли республиканцы голосовать за назначение Байдена президентом

Будут ли республиканцы голосовать за назначение Байдена президентом/ Reuters

Около полутора сотен членов Республиканской партии из числа конгрессменов откажутся официально поддерживать победу Джо Байдена на выборах президента США-2020.

Об этом сообщает американский телеканал CNN. Двое членов Палаты представителей (нижней части Конгресса) от Республиканской партии заявили журналистам, что ожидают ‒ по меньшей мере 140 их коллег по партии проголосуют против подсчета голосов коллегии выборщиков 6 января. Именно в этот день, как ожидается, Конгресс засвидетельствует победу избранного президента Джо Байдена.

Журналисты, однако, сообщают, что однопартийцы действующего президента США Дональда Трампа имеют нулевые шансы на изменение результатов выборов. Но, тем не менее, могут на несколько часов отложить неизбежное признание Байдена победителем голосования коллегии выборщиков и 45-м президентом США.

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