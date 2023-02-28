Соглашения не работают: российский журналист назвал, что сможет остановить Путина

Попытка закрыть глаза на происходящее в Украине неминуемо ведет к более масштабным трагедиям, уверен Майкл Наки.

Владимир Путин / Скриншот

Диктатор Владимир Путин с захватническими замашками – это проблема не региона или конкретной страны, а всего мира, заявил российский блогер, журналист Майкл Наки.

Попытка отдельных стран закрыть глаза на происходящее в Украине неминуемо ведет к более масштабным трагедиям, подчеркнул он в интервью Главреду.

"Понимание этого как будто бы пришло, как и то, что никаких компромиссов, договоренностей с Владимиром Путиным быть не может, потому что он их нарушает, и ничего кроме силы против него не работает. Потому что природа действий Владимира Путина отличается от действий западных политиков, которые полагаются на рациональные, с ценностью человеческой жизни вещи", — отметил российский журналист.

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Он пояснил, что Путину не важно, сколько будет потерь на фронте и экономических проблем в РФ, потому что в диктатуре никто не выбирает президента.

"Это хорошо видно на примере, когда до полномасштабного вторжения Западу говорили, мол, надо вводить санкции против конкретных людей из российского правительства и российской пропаганды. Запад отмахивался, прикрываясь юридическими процедурами, но как только началось вторжение, все эти иллюзии куда-то исчезли – все эти люди оказались под санкциями, но, к сожалению, уже было слишком поздно и их было недостаточно", — напомнил блогер.

Однако, по его мнению, несмотря на то, что Запад проделал очень большую работу за год в плане помощи Украине, этого пока недостаточно.

"Потому каждая минута, каждый день промедления – это все большее количество погибших в этой войне, которая независимо от того, что будет в конце (а там, скорее всего, будет победа Украины – по крайней мере, пока не понятно, как ситуация может повернуться иначе) никак не вернет этих людей к жизни. Города можно восстановить, дороги снова сделать, но жизни уже ничто не вернет. Хотелось бы, чтобы последняя иллюзия о страхе эскалации и растягивании боевых действий была преодолена. Как и пришло понимание того, что недостаток помощи приводит к смертям, и этого уже не исправить", — добавил Наки.

Ранее Наки заявил о том, что с самого начала российского вторжения боеспособность показали не только армия Украины, но и все украинское общество, которые ясно дали понять, что не собираются складывать оружие.

Напомним, журналист пояснил, что перед началом полномасштабного вторжения РФ оборонный потенциал Украины неверно оценивала как российская сторона, так и Запад.

"То есть было большое недооценивание обороноспособности Украины, ее возможностей к ведению масштабных боевых действий с Россией – мы видели это на примере того, как западные разведки сначала предрекали взятие Киева за трое суток и предлагали Зеленскому эвакуацию", — подчеркнул он.

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