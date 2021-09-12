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Союзное государство и интеграция Москвы с Минском: у Путина объявили об условии поглощения Беларуси

12 сентября 2021, 21:31
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Россия и Беларусь пока не договорились об интеграции двух государств.

Песков
Политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна - Песков / Reuters

В Кремле допустили сценарий интеграции Беларуси в состав России, однако на данный момент такой вариант пока не рассматривается. Подобное развитие событий теоретически возможно в том случае, если сделка будет в интересах Москвы и Минска. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, на вопрос о том, что договоренности Путина и Лукашенко могут предполагать и политическую интеграцию двух стран, спикер Кремля ответил отрицательно. По его словам, главы государств на переговорах 9 сентября "достаточно подробно рассказали о мифе последующей политической интеграции".Читайте такжеУказ Путина и поглощение Россией Беларуси: в Слуге народа предупредили об ударе Лукашенко по Украине

Впрочем, он также полагает, что такой сценарий теоретически возможен в том случае, если вариант развития событий будет отвечать интересам России и Беларуси.

"В настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Присоединение Беларуси к России

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман заявлял, что Кремль изучает два сценария по Беларуси. Первый вариант предусматривает назначение Лукашенко на какую-либо должность в Союзном государстве. Второй предполагает дальнейшее правление Лукашенко республикой, но уже в ситуации фактической аннексии белорусского государства.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков полагает, что Путин намерен править Россией еще 12 лет. И чтобы остаться еще на два срока, он рассматривает вариант присоединения Беларуси.

9 сентября Лукашенко сказал, что уже в конце октября Россия и Беларусь планируют утвердить 28 программ сотрудничества в рамках Союзного государства.

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новости России Дмитрий Песков Союзное государство новости Беларуси
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