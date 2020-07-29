Венгерский район на Закарпатье: посол высказался о "сепаратизме"

Посол Венгрии пояснил создание Береговского района. / Униан

Представители Венгрии просили сохранить границы Береговского района Закарпатской области в рамках децентрализации, однако о подготовке "венгерского сепаратистского региона" речи не идет.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил посол Венгрии в стране Иштван Ийдярто. Как отметил он, в Береговском районе, начиная с 50-х годов, было единое венгерское большинство.

"Традиционно, это помогало венгерскому меньшинству быть представленными в районном, городском совете и других институциях. Мы попросили, что если это можно сохранить, это было бы хорошо. Нам ответили, что не знают и система формируется. Потом вопрос не был на рассмотрении", – пояснил он.

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Дипломат напомнил, что сперва планировалось, что на Закарпатье останется четыре района – Ужгородский, Мукачевкий, Хустский и Раховский – из 13.

"Затем появился шанс, что будет один или два дополнительных района на Закарпатье, и одним из них может быть Береговский. И мы сказали, что это очень позитивно. Однако вопрос не стоял о венгерском или не венгерском районе. Потому что поскольку его объединили с Виноградовским районом, там уже не сохранялось венгерское большинство".

Как писал Главред, из-за вспышки коронавируса в соседних странах Венгрия приняла решение о введении со среды, 15 июля, новых ограничений на своих границах.