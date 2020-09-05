Создатель Новичка рассказал, как отравили Навального

Владимир Углев считает, что яд очень точно отдозировали и добавили политику в чай.
Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен очень маленькой дозой нервно-паралитического яда Новичок. Причем доза была очень точно рассчитана.
Об этом сообщил бывший сотрудник российского Государственного НИИ органической химии и технологии Владимир Углев, который был одним из разработчиков ядовитых веществ класса Новичок, передает DW.
По словам Углева, это могло быть одно из четырех соединений из группы Новичок (А-230, А-232, А-234, А-242) или их аналоги. Эти вещества были разработаны в СССР в 1980−90-е годы и имеют чрезвычайно высокую токсичность.
"Сейчас можно предположить, что вещество было очень точечно отдозировано. Я так думаю, что не более 2−4 мг", — сказал он.
Углев считает, что при таком маленьком количестве вещества симптомы отравления проявляются не сразу.
"При таком минимальном поступлении симптомы могут быть очень неясно выраженными, такие как миоз (сужение зрачка, — ред.). В данном случае, скорее всего, вещество было получено перорально (путем проглатывания —ред.). Поэтому вообще какие-то проявления, кроме миоза, вряд ли были. Основные симптомы должны проявиться значительно позже — не в течение получаса, в течение нескольких часов", — сказал он.
Напомним:
- Ранее один из разработчиков Новичка Владимир Углев заявлял, что если бы Навального отравили Новичком, то при использовании этого вещества пострадал бы не только политик, но окружающие его люди.
- 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, который лежит в клинике Шарите в Берлине в состоянии комы. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы Новичок.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому. А 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.