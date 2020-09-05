Создатель Новичка рассказал, как отравили Навального

Навальный скорее всего получил дозу вещества перорально/ Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен очень маленькой дозой нервно-паралитического яда Новичок. Причем доза была очень точно рассчитана.

Об этом сообщил бывший сотрудник российского Государственного НИИ органической химии и технологии Владимир Углев, который был одним из разработчиков ядовитых веществ класса Новичок, передает DW.

По словам Углева, это могло быть одно из четырех соединений из группы Новичок (А-230, А-232, А-234, А-242) или их аналоги. Эти вещества были разработаны в СССР в 1980−90-е годы и имеют чрезвычайно высокую токсичность.

"Сейчас можно предположить, что вещество было очень точечно отдозировано. Я так думаю, что не более 2−4 мг", — сказал он.

Углев считает, что при таком маленьком количестве вещества симптомы отравления проявляются не сразу.

"При таком минимальном поступлении симптомы могут быть очень неясно выраженными, такие как миоз (сужение зрачка, — ред.). В данном случае, скорее всего, вещество было получено перорально (путем проглатывания —ред.). Поэтому вообще какие-то проявления, кроме миоза, вряд ли были. Основные симптомы должны проявиться значительно позже — не в течение получаса, в течение нескольких часов", — сказал он.

Напомним: